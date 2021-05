Oli McBurnie, star du football et fan de MMA, a filmé un homme en train de frapper et de donner des coups de pied en détruisant son téléphone

Les images controversées prises sur un téléphone avec appareil photo commencent par quelqu’un qui appelle le nom du joueur.

Ensuite, un homme qui serait le joueur écossais de 24 ans, s’approche pendant que le mobile tombe au sol mais continue d’enregistrer.

McBurnie semble ensuite tamponner l’appareil et attaque l’homme avec le clip le montrant apparemment à genoux et en train de frapper la personne qui a initialement crié « Oli McBurnie ».

Oli mcburnie mon numéro 9 😭😭 pic.twitter.com/anhVwhz2JG – ً (@SufcLuke_) 9 mai 2021

Le combat continue hors du plan de la caméra, mais une voix se fait entendre dire aux autres personnes du groupe, « Emmenez votre garçon maintenant. »

Dans une déclaration lundi, son club Sheffield United a confirmé que les « au courant de la vidéo circulant sur les réseaux sociaux et enquêtent actuellement ».

Ce n’est pas la première fois que l’attaquant, qui est un admirateur autoproclamé de l’UFC et de Jorge Masvidal, est en difficulté pour avoir prétendument mal agi.

L’été dernier, il a été condamné à une amende de 40 000 $ pour conduite avec facultés affaiblies et interdit de prendre le volant pendant 16 mois.

Plus tôt en 2020, il a reçu un avertissement pour sa conduite de la part de l’instance dirigeante du football anglais, la FA, pour sa conduite lorsqu’il était photographié en train de faire des gestes obscènes envers les fans de Cardiff City alors qu’il était assis avec des partisans de Swansea pour un derby du sud du Pays de Galles.

Oli McBurnie ADORE la ville de Swansea! Il est peut-être en train de saisir les buts de Sheffield United en Premier League ces jours-ci – mais il est impossible que l’attaquant ait raté celui-ci! 👀 pic.twitter.com/mddPpUMZDu – Sky Sports Football (@SkyFootball) 12 janvier 2020

Le défendant à l’époque était la légende de Manchester United et l’expert de Sky Sports Gary Neville, qui a qualifié la fureur de « honte ».

« Ce garçon a fait la chose la plus normale que j’ai vue d’un footballeur depuis longtemps, » Neville a écrit sur Twitter.

« Il va soutenir son équipe et est photographié, filmé et finit avec ça. »

«Je ne suis pas d’accord avec @ GNev2 que les joueurs devraient être capables de faire ce qu’ils veulent. »« Nous ne pouvons pas simplement dire que c’est un jeune homme qui se connecte avec les fans. »« Il a une plus grande responsabilité.@ SJOpinion10 Étiquettes @Oli_McBurnie un «crétin» pour son comportement lors du derby du sud du Pays de Galles! 😡 pic.twitter.com/VEU5VQO2g5 – talkSPORT (@talkSPORT) 14 janvier 2020

Le manager de l’époque, Chris Wilder, qui a été licencié pendant la campagne en cours, s’est également précipité pour protéger sa charge.

Bien que McBurnie n’ait manifestement pas tenu compte des conseils, il a dit au jeune de rester hors de la vue de la caméra.

« Nous avons reçu une lettre de la FA parlant de la conduite future d’Oli, ce qui est tout à fait exact », Wilder a confirmé.

« Il n’est pas vraiment parti [to the game] déguisé en camouflage. Je ne mentionnerai pas la marque de la veste qu’il portait, les gens en ont déjà parlé. « Il a dit, en référence au vêtement de Stone Island que portait McBurnie qui est généralement associé au hooliganisme dans la culture du football britannique.

footballeur, voyou, roadman, Oli McBurnie a tout pic.twitter.com/28znIgZpuW – 𝓒𝓪𝓲𝓽 ⛅️ (@TarnCait) 12 janvier 2020

« Nous lui avons rappelé qu’il avait une responsabilité », Wilder a confirmé.

« C’est un footballeur et avec les médias sociaux et les caméras partout, vous ne pouvez pas vous impliquer. Il doit se représenter, plus que tout, un peu mieux et il le comprend. »

« Je pense que vous êtes toujours devant la caméra maintenant, » Wilder a déclaré.

« [With] la couverture que la Premier League obtient, elle expose tout le monde et elle entre dans la salle avant de tout le monde et nous avons une norme à définir. Je suis tellement content qu’il n’y avait pas de caméras quand je jouais au football! «

Chris Wilder à propos d’Oli McBurnie assistant au match de Swansea. « Il n’est pas parti déguisé. Je ne parlerai pas de la veste, ce n’est pas quelque chose que je porterais, il l’a réussi à son avis à » réussir « . » pic.twitter.com/Li1pq9VVTC – Football Quotidien (@footballdaily) 16 janvier 2020

« Mais je peux comprendre, » dit Wilder.

« Il fut un temps où j’étais joueur dans d’autres clubs, et quand j’étais manager dans d’autres clubs, je retournais précipitamment à Sheffield pour aller regarder United, ou loin de chez moi », conclut-il.

Alors que l’enquête se poursuit, il reste à voir si McBurnie – qui n’a pas encore marqué en 16 apparitions pour son équipe nationale – a maintenant compromis ses chances de représenter l’Écosse à la prochaine compétition Euro 2020.

Débutant leur campagne dans près d’un mois avec une rencontre contre la République tchèque le 14 juin à Glasgow, ils affronteront également leurs rivaux amers l’Angleterre à Wembley avant de rentrer chez eux pour accueillir la Croatie dans le groupe D.