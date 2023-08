Olga Carmona a marqué lors de la victoire 1-0 de l’Espagne en Coupe du monde féminine. Puis elle a appris que son père était mort

MADRID (AP) – Olga Carmona, dont le but a remporté la Coupe du monde féminine pour l’Espagne dimanche, a appris après la finale la mort de son père, a annoncé la fédération espagnole de football.

La fédération n’a pas précisé quand le père de Carmona est décédé ni donné de cause de décès. Il n’a pas non plus précisé exactement quand Carmona a été informée de la mort de son père ou qui le lui a dit.

Après le coup de sifflet final, elle faisait partie des joueuses espagnoles célébrant et dansant sur le terrain, et a semblé participer normalement lors de la remise du trophée.

« Nous t’aimons, Olga », a déclaré la fédération sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. « Vous faites partie de l’histoire du football espagnol. »

Carmona a marqué avec une frappe du pied gauche à la 29e minute pour donner à l’Espagne une victoire 1-0 sur l’Angleterre à Sydney, en Australie. Elle avait également marqué un vainqueur tardif lors de la victoire 2-1 de La Roja contre la Suède en demi-finale pour devenir la première joueuse depuis l’Américaine Carli Lloyd en 2015 à marquer en demi-finale et finale de Coupe du monde.

Carmona, 23 ans, a été nommé joueur le plus utile de la finale dimanche. Elle avait fêté son but dimanche avec un hommage à une amie qui a récemment perdu sa mère.

« Je pense que nous tous, nous avons senti que cette équipe avait quelque chose de spécial », a déclaré le défenseur du Real Madrid après que l’Espagne ait remporté le titre.

Madrid a publié dimanche soir une déclaration sur la mort de son père et a présenté ses condoléances à la joueuse et à sa famille.

La coéquipière espagnole de Carmona, Irene Paredes, a perdu son père quelques jours avant que l’Espagne ne commence ses préparatifs pour la Coupe du monde. Le défenseur lui a dédié le titre dimanche.

Avant l’annonce du décès du père de Carmona, la fédération a déclaré que les célébrations du titre devaient avoir lieu après l’arrivée de l’équipe à Madrid lundi soir.

Il n’était pas clair si les célébrations se dérouleraient comme prévu ou si Carmona participerait de quelque manière que ce soit.

The Associated Press