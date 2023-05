OLG dit que le jackpot de 70 millions de dollars n’a pas été réclamé après près d’un an, le temps presse pour le gagnant

Un billet de 70 millions de dollars au Lotto Max pourrait devenir le plus gros lot individuel non réclamé au pays si un gagnant ne se présente pas pour saisir son prix le mois prochain, selon la Société des loteries et des jeux de l’Ontario.

Le billet gagnant a été tiré en juin 2022 et la personne qui l’a acheté dans le quartier de Scarborough, dans l’est de Toronto, a jusqu’au 28 juin de cette année pour réclamer le montant, a déclaré le porte-parole d’OLG, Tony Bitonti.

« Je vis dans un monde de hasard et de chance, donc j’espère vraiment que cette personne se présentera pour collecter cet argent », a déclaré Bitonti dans une interview mercredi.

« Le billet non réclamé défie vraiment les probabilités, mais cela arrive à l’occasion. »

Bitonti a déclaré que, jusqu’à présent, le plus gros jackpot non réclamé jamais enregistré est de 15 millions de dollars et que ce billet a été vendu en Colombie-Britannique.

Dans le cas du lot Lotto Max non réclamé, Bitonti a déclaré que même si le gagnant ou le groupe de gagnants a perdu le billet, ils peuvent appeler l’OLG et répondre à plusieurs questions – notamment sur le moment, le lieu et la manière dont ils ont acheté le billet – pour réclamer le gros lot.

« Nous avons une excellente équipe médico-légale et ils peuvent réaliser l’art de l’impossible et ils le feront », a-t-il déclaré.

L’OLG surveille également si le gagnant a enregistré son billet sur l’application Lotto Max ou s’il a scanné son billet dans un magasin OLG, mais aucune cloche n’a sonné jusqu’à présent, a déclaré Bitonti.

L’équipe médico-légale passerait généralement par les images de sécurité du magasin où le billet a été acheté pour trouver le gagnant, mais l’endroit où le billet gagnant a été vendu n’a pas d’enregistrement vidéo, a-t-il déclaré.

La société demande à toute personne ayant acheté un billet dans une loterie de Scarborough de vérifier ses poches, sacs à main, paniers à linge ou tout autre endroit auquel elle pourrait penser pour le billet gagnant.

Bitonti a déclaré qu’il y a eu des cas où des personnes qui ont déchiré leurs billets dans la blanchisserie ont ramené des morceaux de leur billet et l’OLG a pu confirmer sa légitimité.

L’OLG a également vu des personnes qui ont perdu leur billet gagnant en changeant de veste au fil des saisons, a-t-il déclaré.

« Je me souviens d’un monsieur de l’Ontario qui a fait exactement la même chose. Heureusement, il a trouvé ce billet quelques jours avant son expiration et il a réclamé un prix de 500 000 $ », a déclaré Bitonti.

Une fois que l’équipe médico-légale d’OLG croit avoir trouvé un gagnant, elle interroge plusieurs autres personnes qui connaissent la personne pour couvrir toutes les bases.

« Ce doit être à 100% le propriétaire légitime », a déclaré Bitonti. « Nous faisons notre diligence raisonnable. »

Si aucun gagnant n’est trouvé, l’argent du prix non réclamé retourne dans le système. Mais Bitonti a déclaré que l’OLG espère que le gagnant du gros lot de 70 millions de dollars se présentera bientôt.

« J’adore donner les gros chèques et célébrer nos gagnants », a-t-il déclaré. « Je croise les doigts. »

Fakiha Baig, La Presse Canadienne

