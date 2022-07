Olena Zelenska, première dame d’Ukraine : La guerre a donné envie à mon fils d’être soldat

Commentez cette histoire Commentaire

Avant la guerre, le fils du président ukrainien Volodymyr Zelensky aimait danser, faire du sport et faire de la musique – des activités qu’un enfant typique de neuf ans apprécierait. Mais lorsque des missiles ont commencé à pleuvoir sur l’Ukraine, il s’est mis à rêver de prendre un fusil, raconte sa mère, Olena Zelenska. Maintenant, Kyrylo, un garçon qui aimait auparavant la danse folklorique, les clubs de sport, apprendre l’anglais et jouer du piano, ne veut être qu’un soldat, comme beaucoup de jeunes garçons ukrainiens, a déclaré la première dame à NBC News dans une interview émouvante mercredi.

“La seule chose qu’il veut faire, ce sont les arts martiaux et l’utilisation d’un fusil”, a déclaré Zelenska, sa voix se brisant alors qu’elle parlait en ukrainien par l’intermédiaire d’un interprète.

Zelenska, qui était aux États-Unis cette semaine pour s’adresser au Congrès et faire pression pour plus d’armes américaines pour l’Ukraine, a déclaré qu’elle espère mettre fin à la guerre et restaurer l’enfance de son fils. “C’est ce que je veux vraiment m’assurer, c’est que … il profite pleinement de sa vie”, a-t-elle déclaré.

La première dame d’Ukraine demande au Congrès plus d’armes pour contrer la Russie

Dans son discours aux législateurs américains mercredi, Zelenska s’est fortement concentrée sur le coût de la guerre pour les enfants en Ukraine et a appelé les politiciens en tant que parents à donner à l’Ukraine plus d’armes pour lutter contre l’avancée de la Russie.

“Aujourd’hui, je veux m’adresser à vous en tant qu’hommes politiques et représentants de partis, ainsi qu’en tant que mères et pères, grands-mères et grands-pères, filles et fils”, a-t-elle déclaré. “Je veux m’adresser à vous non pas en tant que première dame, mais en tant que fille et en tant que mère.”

Au cours de son discours, la première dame d’Ukraine a sorti des diapositives montrant des photos d’enfants qui, selon elle, ont été tués ou mutilés par des frappes russes.

“Je demande des systèmes de défense aérienne pour que les roquettes ne tuent pas des enfants dans leurs poussettes … et ne tuent pas des familles entières”, a déclaré Zelenska.

Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont été déplacés par la guerre, et plus de 5 millions d’entre eux ont besoin d’aide humanitaire, ont déclaré les Nations Unies il y a un peu moins de deux mois.

Le 17 juillet, des funérailles ont eu lieu pour Liza Dmitrieva, une fillette de 4 ans tuée lors d’un tir de missile russe dans la ville de Vinnytsia, dans le centre de l’Ukraine. (Vidéo : Reuters)

Il est impossible de vérifier combien de personnes ont été tuées ou blessées sur le terrain, car les combats se poursuivent et de nombreux endroits sont inaccessibles aux observateurs. Mais le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a confirmé qu’au moins 346 personnes sont mortes et 547 ont été blessées au 17 juillet – bien qu’il estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés.

Des enfants ont été tués dans des frappes contre des immeubles résidentiels et des hôpitaux, dans des voitures et des bus d’évacuation et à l’extérieur dans la rue. Beaucoup ont vu la violence et la destruction, ou ont perdu des membres de leur famille. Des enfants malades ont dû être transférés dans d’autres pays pour y être soignés et des millions de personnes ont fui leur foyer.