Olena Zelenska parle de la séparation de son mari et de ses enfants pendant la guerre – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Photographe : Annie Leibovitz

Première dame ukrainienne Olena Zelenska a donné son propre récit émotionnel de la guerre en Ukraine contre la Russie dans une nouvelle interview avec Vogue, publié le mardi 26 juillet. En tant que président de son mari Volodymyr Zelensky continue de se battre et de diriger l’Ukraine, elle a parlé du prix que cela a coûté à la famille pour qu’il passe autant de temps loin d’eux. «Il a beaucoup plus de mal à cet égard. Il souffre. Et puis mes enfants aussi, parce qu’ils ne peuvent pas se voir », a-t-elle déclaré. Vogue.

Suite Sensible

Bien que la première famille ait sans aucun doute vécu une période difficile pendant la guerre de l’Ukraine contre la Russie, Zelenskyy a expliqué comment sa famille essaie de diriger. « Pour les femmes et les enfants, la présence de ma femme ici est un exemple. Je crois qu’elle joue un rôle très puissant pour l’Ukraine, pour nos familles et pour nos femmes », a-t-il déclaré au média. “Comme tout homme ordinaire, j’ai été malade d’inquiétude à propos de [my family], sur leur sécurité. Je ne voulais pas qu’ils soient mis en danger… J’ai tellement voulu les serrer dans mes bras. J’ai voulu pouvoir les toucher.

Le profil a également discuté de la réticence initiale de Zelenska à se mettre sous les projecteurs. Alors que la bataille de l’Ukraine contre la Russie se poursuit, elle a également été un ardent défenseur des autres pays qui envoient de l’aide. Au début de la guerre, elle a publié une déclaration détaillant les nombreuses atrocités qui se produisent dans son pays d’origine, y compris des enfants cachés dans des abris anti-bombes. Elle a encouragé les gens du monde entier à s’exprimer contre la Russie. « Ne te tais pas ! Dites-leur que Poutine menace de déclencher une guerre nucléaire, et s’il le fait, il n’y aura plus d’endroit sûr dans le monde », a-t-elle écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

Invasion en Ukraine : voir des photos d’attaques et de manifestations

Plus récemment, Zelenska s’est adressée au Congrès des États-Unis pour lui demander d’envoyer des armes afin que les Ukrainiens puissent se défendre, des mois après que son mari eut également prononcé un discours au Congrès. Elle a lancé un appel émotionnel, partageant le fait que les parents veulent juste que leurs enfants soient en sécurité pendant la guerre. “Nous voulons que chaque père et chaque mère puissent dire à leur enfant de dormir paisiblement, il n’y aura plus de frappes aériennes, plus de frappes de missiles. Est-ce trop demander ? » dit-elle.

Tout au long de la guerre, Zelenskyy a exhorté les dirigeants à envoyer leur soutien à l’Ukraine, et il a fait des apparitions publiques lors d’événements de haut niveau pour attirer l’attention sur la bataille contre la Russie, comme une apparition surprise aux Grammy Awards en avril.