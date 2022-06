Olena Zelenska: la première dame d’Ukraine dit que son pays “ne peut pas voir la fin de nos souffrances”

“C’est très difficile de tenir pendant cinq mois”, a déclaré Zelenska à Christiane Amanpour de CNN. “Nous devons accumuler nos forces, nous devons économiser notre énergie.”

“Nous ne pouvons pas voir la fin de nos souffrances”, a-t-elle déclaré.

Les forces russes ont éliminé la plupart des défenses ukrainiennes dans la région de Lougansk et consolidé le contrôle d’une ceinture de territoire dans le sud. Louhansk et la ville voisine de Donetsk forment ensemble la région ukrainienne du Donbass, un cœur industriel parsemé d’usines et de bassins houillers qui a été le théâtre de combats sporadiques depuis 2014, lorsque des séparatistes soutenus par la Russie ont pris le contrôle de deux territoires – la République populaire autoproclamée de Donetsk et République populaire de Louhansk.

Le mari de Zelenska, le président Volodymyr Zelensky, a déclaré lundi aux dirigeants du G7 qu’il souhaitait mettre fin à la guerre en Ukraine d’ici le début de l’année prochaine. Pour l’instant, les combats continuent de faire rage dans l’est, avec des missiles frappant des cibles dans tout le pays, y compris, lundi, un centre commercial où au moins 1 000 personnes se trouvaient à l’intérieur lorsque la sirène du raid aérien a retenti. Au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines sont toujours portées disparues. Comme son mari, Zelenska a qualifié l’attaque de “terrorisme”. Alors qu’elle s’est dite “choquée” par l’incident, elle a expliqué qu’elle était exaspérée par le nombre de fois où les méthodes de l’armée russe l’ont laissée sidérée. “Nous avons été choqués à plusieurs reprises. Je ne sais pas avec quoi d’autre les occupants peuvent nous choquer”, a déclaré Zelenska. Une famille déracinée Zelenska a déclaré qu’elle et ses enfants n’avaient pas vu Zelensky pendant deux mois de guerre. Pendant les premiers jours de la guerre, le président vivait dans son bureau et sa famille n’avait pas le droit d’y rester pour assurer leur sécurité. Depuis, les combats se sont éloignés de Kyiv, permettant à la famille de se réunir, mais pas pour de longues périodes. Leur expérience, a déclaré Zelenska, n’est pas unique. Elle a estimé que la moitié de toutes les familles ukrainiennes ont été séparées par la guerre. “Notre relation est en pause, comme c’est le cas pour tous les Ukrainiens”, a-t-elle déclaré. “Nous, comme toutes les familles, attendons d’être réunis, d’être à nouveau ensemble.” Zelenska a déclaré qu’elle et d’autres essayaient de faire face en “essayant de trouver de la joie dans des choses simples”, même si elles sont éphémères. Elle s’est comparée à une photographie de la ville de Borodianka, une ville à l’est de Kyiv occupée par les forces russes au début de la guerre. L’image, a déclaré Zelenska, montrait une série de bâtiments bombardés et aplatis, avec une seule chose restante – un placard. “Je suis comme ce placard à Borodianka”, a déclaré Zelenska. “J’essaie de tenir le coup, tout comme ce placard.”