Olena Zelenska compare la guerre russe aux jeux de la faim dans le discours du Congrès – Hollywood Life

Crédit d’image : Saul Loeb/UPI/Shutterstock

Première dame ukrainienne Olena Zelenska a comparé les attaques de la Russie contre son pays d’origine à Les jeux de la faim lorsqu’elle s’est adressée au Congrès le mercredi 20 juillet. Zelenska s’est adressée aux dirigeants américains environ quatre mois après que son mari, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a donné son propre discours au Congrès en mars. Zelenska a commencé son discours en montrant de nombreuses victimes de la guerre et en partageant leurs histoires, avant d’implorer les membres du Congrès d’envoyer des armes. « Combien de familles comme celle-ci peuvent encore être détruites par la guerre ? Ce sont ceux de la Russie Jeux de la faim, à la recherche de personnes pacifiques dans des villes paisibles d’Ukraine », a-t-elle déclaré.

“Ce sont les” jeux de la faim “de la Russie – la chasse aux personnes pacifiques dans les villes paisibles d’Ukraine”, a déclaré la première dame ukrainienne Olena Zelenska au Congrès lors d’un diaporama des victimes de la guerre. “Ils ne diffuseront jamais cela dans leurs informations. C’est pourquoi je vous le montre ici.” pic.twitter.com/p0g08nXbRE – ABC Nouvelles (@ABC) 20 juillet 2022

Outre ses récits déchirants des nombreuses personnes tuées lors d’attaques en provenance de Russie, Zelenska a déclaré que les Ukrainiens étaient “reconnaissants” pour l’aide que les États-Unis ont envoyée pour défendre son pays d’origine. “Votre aide est très forte. Pendant que la Russie tue, l’Amérique sauve », a-t-elle déclaré. “Malheureusement, la guerre n’est pas finie. La terreur continue. »

« Je demande quelque chose maintenant, je ne voudrais jamais demander. Je demande des armes », a-t-elle dit, avant d’expliquer comment les Ukrainiens prévoient d’utiliser les armes différemment de leurs agresseurs. “Des armes qui ne seraient pas utilisées pour faire la guerre sur la terre de quelqu’un d’autre, mais pour protéger sa maison et le droit de se réveiller vivant dans cette maison.”

Zelenska est depuis longtemps une présence franche alors que son pays se défend contre les forces russes envahissant l’Ukraine. La Première Dame a encouragé les gens du monde entier à dénoncer les attaques de la Russie contre l’Ukraine. Elle a également partagé des vidéos graphiques, montrant certaines des frappes contre l’Ukraine, y compris des attaques contre des hôpitaux. En partageant des vidéos d’autres premières dames du monde entier, elle a détaillé ce qui s’est passé à la suite de la guerre et elle a mis en garde contre les implications que la guerre pourrait avoir. “Les enfants ukrainiens doivent vivre et étudier dans des abris anti-bombes, et les hôpitaux doivent soigner leurs patients dans des sous-sols”, a-t-elle écrit. « C’est une guerre en Europe et aux frontières de l’UE. L’Ukraine se défend contre la force qui pourrait demain envahir vos paisibles villes et villages.

Lorsque le mari de Zelenska s’est adressé au Congrès, il a appelé le président Joe Biden pour fermer le ciel au-dessus de l’Ukraine et a montré une vidéo graphique illustrant les attaques de la Russie. « Vous êtes le chef de la nation, de votre grande nation. Je te souhaite d’être le leader du monde. Être le leader du monde signifie être le leader de la paix », a déclaré Zelenskyy.

Le discours de la première dame ukrainienne au Congrès est intervenu environ deux mois après la première dame américaine Jill Biden fait une visite surprise en Ukraine au milieu de la guerre. Biden a déclaré qu’elle avait tenu à se rendre en Ukraine le jour de la fête des mères. “J’ai pensé qu’il était important de montrer au peuple ukrainien que cette guerre doit cesser et que cette guerre a été brutale et que le peuple des États-Unis est aux côtés du peuple ukrainien”, a-t-elle déclaré.