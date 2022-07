Oleksiy Vadaturskyi, l’un des hommes d’affaires les plus riches d’Ukraine, est tué à Mykolaïv.

MYKOLAIV – La première alarme de raid aérien a retenti au-dessus de Mykolaïv à 1h01 du matin et pendant les quatre heures suivantes, des explosions ont tonné alors que des missiles russes pleuvaient sur cette ville portuaire du sud déjà meurtrie.

A l’aube, un hôtel, un complexe sportif, deux écoles, une station-service et des dizaines de maisons sont en ruines. Les équipes d’urgence faisant la course entre les sites d’explosion travaillaient pour établir le nombre total de victimes – avec l’un des hommes d’affaires les plus riches d’Ukraine, Oleksiy Vadaturskyi, et sa femme parmi les morts.

La société de M. Vadaturskyi, Nibulon, a confirmé que lui et sa femme, Raisa, étaient décédés chez eux.

Les hommages à M. Vadaturskyi – qui avait été déclaré «héros de l’Ukraine» il y a plus de dix ans pour ses contributions à la société – ont afflué de tout le pays à mesure que la nouvelle de sa mort se répandait. Le président Volodymyr Zelensky l’a qualifié de “perte énorme pour Mykolaïv et pour toute l’Ukraine”.