Oleksandr Zinchenko quitte le camp de Manchester City avant le transfert d’Arsenal

Le défenseur de Manchester City, Oleksandr Zinchenko, a quitté le camp de pré-saison de Manchester City alors qu’il cherche à finaliser son transfert à Arsenal, selon des informations.

Le défenseur ukrainien devrait retrouver Gabriel Jesus et Mikel Arteta dans les prochains jours, les Gunners ayant conclu un accord pour signer l’homme de Manchester City, pour un montant de 30 millions de livres sterling plus 2 millions de livres supplémentaires facilement réalisables. ons, selon le fiable David Ornstein.

🚨 EXCL : Arsenal finalise le transfert d’Oleksandr Zinchenko de Man City après avoir conclu un accord de principe sur un contrat de 4 ans. Frais de 30 millions de livres sterling + 2 millions de livres sterling d’ajouts réalisables et maintenant également des conditions personnelles en place. Si tout se passe comme prévu, rendez-vous médical puis signez @TheAthleticUK #MCFC #AFC https://t.co/H1ltVpVjK5 – David Ornstein (@David_Ornstein) 18 juillet 2022

On pense que les conditions personnelles n’ont pas été un problème, Zinchenko étant sur le point de signer un contrat de quatre ans sur la prémisse de se voir accorder plus de temps de jeu dans le nord de Londres qu’il n’aurait reçu sous Pep Guardiola lors de la prochaine campagne.

Et, selon l’Athletic, le défenseur est arrivé mardi au camp d’entraînement d’Arsenal à Orlando pour subir un examen médical, qui le verra terminer son transfert à Arsenal dans les prochains jours.

🚨 EXCL : Oleksandr Zinchenko doit arriver aujourd’hui au camp d’entraînement d’Arsenal à Orlando pour subir un examen médical et finaliser son transfert de Man City. Le directeur technique Edu devrait également voler pour aider à conclure un accord de 32 millions de livres sterling pour #AFC. Pour @TheAthleticUK des États-Unis 🇺🇸https://t.co/59nkgU3Ytt – gunnerblog (@gunnerblog) 19 juillet 2022

L’arrivée de Zinchenko marquera la quatrième signature de l’été pour Mikel Arteta et Edu Gaspar, après les signatures de Matt Turner, Gabriel Jesus et Fabio Vieira.

Il ne devrait pas non plus être le dernier, Arsenal ciblant un ailier et un milieu de terrain central, tandis qu’un défenseur central gauche est une priorité moindre mais néanmoins une cible.

De plus, ils ont encore beaucoup de joueurs au club qui ne devraient pas figurer cette saison, avec des joueurs comme Pablo Mari, Lucas Torreira et Hector Bellerin qui devraient tous partir.

