Oleksandr Zinchenko demande l’interdiction des athlètes russes et biélorusses dans les sports de haut niveau et dit qu’il ne leur serrera pas la main

La star d’Arsenal, Oleksandr Zinchenko, a déclaré que les athlètes russes et biélorusses devraient être interdits de sport de haut niveau au milieu de la guerre en Ukraine.

L’invasion de la Russie en février 2022 a suscité l’indignation mondiale, l’équipe nationale de football étant interdite de compétition officielle de l’UEFA, tandis que des athlètes d’autres sports ont également été sanctionnés.

2 Cependant, les athlètes russes et biélorusses seront autorisés à concourir à Wimbledon cette année Crédit : Getty

2 Et cela ne va pas bien avec Zinchenko Crédit : Talk TV

Les athlètes biélorusses ont également été punis en raison du soutien du président Alexandre Loukachenko à la décision d’invasion de Vladimir Poutine.

Cependant, lors du championnat de tennis de Wimbledon, les athlètes russes et biélorusses sont autorisés à concourir à SW19 à condition qu’ils signent des déclarations neutres.

Cela ne plaît pas à Zinchenko, qui a expliqué avec passion pourquoi il pense que l’interdiction générale des athlètes de Russie et de Biélorussie devrait être maintenue.

« Je ne suis pas d’accord [with the decision], Zinchenko a déclaré sur Piers Morgan: Non censuré. « Je fais partie des Ukrainiens qui n’aiment pas les voir au plus haut niveau dans aucun sport.

« Ils ne devraient pas être autorisés à concourir. Pourquoi ? Parce que combien de bombes et de roquettes sont envoyées depuis la Biélorussie, combien ?

« Je ne suis pas politique. Je n’y comprends rien et je ne le comprendrais jamais car ce n’est pas mon domaine.

« Mais ce n’est pas politique, c’est la guerre. Ils parlent de ne pas mettre de politique dans le sport, ce n’est pas politique. C’est la guerre.

« Les gars, vous ne faites rien pour être de notre côté, du côté de la justice. »

CE SOIR: La star d’Arsenal et d’Ukraine, Oleksandr Zinchenko, demande que tous les athlètes russes et biélorusses soient bannis du sport de haut niveau, y compris Wimbledon. Regardez plus de l’interview de Piers Morgan avec lui ce soir à 20h.@piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/RBnYSseYOe – Piers Morgan non censuré (@PiersUncensored) 14 juin 2023

Lorsqu’on lui a demandé s’il serrait la main d’un athlète russe ou biélorusse, Zinchenko a répondu : « Aucune chance, aucune chance. Parce que je n’accepterais jamais leur réaction. Je dois être honnête.

« Vous pouvez dire, ‘eh bien, mais ils n’ont rien fait contre nous’, mais oui, ils l’ont fait, ils l’ont fait. Comment et quoi ? Ils n’ont pas réagi.

« Mais si personne ne va parler et qu’ils auront peur, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, ne nous appelez plus jamais frères ou quoi que ce soit comme ils l’ont fait dans le passé, plus jamais. »