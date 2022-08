Oleksandr Zinchenko d’Arsenal est le joueur le plus titré de la Premier League

Quand Arsenal a battu Bournemouth 3-0 ce week-end, non seulement les Gunners sont montés en tête du classement de la Premier League, mais ils ont également vu un membre de leur équipe revendiquer la première place dans une statistique importante pour les 30 ans d’histoire de la ligue. .

La nouvelle signature de 30 millions de livres sterling, Oleksandr Zinchenko, a disputé les 90 minutes de la victoire de samedi au Vitality Stadium et s’est démarqué en tant que porteur du meilleur pourcentage de victoires en carrière de tous les joueurs ayant joué 50 fois ou plus en Premier League.

Zinchenko a maintenant disputé un total de 79 matchs dans l’élite et a émergé du côté des vainqueurs dans 65 d’entre eux, à la fois avec la nouvelle équipe d’Arsenal (trois matchs) et avec l’ancien club de Manchester City (76.)

Avec un pourcentage de victoires en Premier League de plus de 82% à son actif, l’arrière gauche international ukrainien peut désormais prétendre avoir un meilleur record personnel que tout autre joueur, même si beaucoup de ses anciens coéquipiers de City se cachent derrière.

Oleksandr Zinchenko a fait forte impression à Arsenal depuis son arrivée cet été. GLYN KIRK/AFP via Getty Images

Joué 76, Gagné 59 — 77.6%

Alors que Keita a à peine prouvé qu’il était un incontournable du milieu de terrain pour Liverpool au cours des quatre années qui ont suivi son arrivée de 48 millions de livres sterling du RB Leipzig, il a réussi à amasser un pourcentage de victoires impressionnant en reprenant des apparitions pendant une période de succès soutenu.

Les blessures et la forme fluctuante ont vu l’international guinéen lutter pour faire plus de 16 départs en Premier League en une seule saison (lors de sa première campagne, 2018-19), mais ses minutes cumulées au cours des longues séquences sans défaite des Reds le placent en tête de liste. .

4. Phil Foden (Manchester City)

Joué 99, Gagné 79 — 79.8%

Produit de l’académie de City, Foden a été progressivement intégré à la première équipe par le manager Pep Guardiola, mais est depuis devenu une partie intégrante de la configuration du milieu de terrain à l’Etihad.

Toujours âgé de seulement 22 ans, il a remporté quatre titres de Premier League au cours des cinq saisons depuis qu’il a fait ses débuts seniors pour City en tant qu’adolescent prodige en 2017-18. Compte tenu de ce formidable record de succès, il n’est peut-être pas surprenant de découvrir que Foden a joué son rôle dans de nombreuses victoires au cours de cette période.

Joué 108, Gagné 88 — 81,5%

Laporte est le seul joueur du top cinq à avoir fait plus de 100 apparitions en Premier League et, grâce à sa position au cœur de la défense quasi étanche de City, il a amassé un total impressionnant depuis son arrivée de 57 millions de livres sterling de l’Athletic Club en 2018.

Sur ses 108 apparitions dans l’élite anglaise, le défenseur central international espagnol d’origine française s’est retrouvé du côté des vainqueurs 88 fois, inscrivant huit buts dans le processus.

Arjen Robben a rencontré un grand succès à Londres. Mike Egerton/EMPICS Sport

2. Arjen Robben (Chelsea)

Joué 67, Gagné 55 — 82.1%

Incroyablement, après un transfert de 12,1 millions de livres sterling du PSV en 2004, Robben n’a disputé que 67 matches de championnat pour Chelsea au cours de son séjour de trois ans au club. Mais bien que les blessures aient limité son implication à un certain point, Robben a quand même marqué 15 buts en championnat et fourni 10 passes décisives à Chelsea, qui a remporté deux titres et quatre coupes nationales avant de partir pour le Real Madrid.

L’ailier est devenu une star incontestable sous Jose Mourinho alors que les Blues poursuivaient leur transformation de joueurs de milieu de table en poids lourds de Premier League dépensiers.

Joué 79, Gagné 65 — 82.3%

La victoire sur Bournemouth samedi a non seulement prolongé le début parfait d’Arsenal pour la saison 2022-23, mais a également vu Zinchenko dépasser Robben pour prendre la première place du classement en pourcentage de victoires.

La majorité a été acquise avec l’ancien club de Manchester City, avec qui l’arrière latéral de 25 ans a remporté neuf trophées majeurs (dont quatre titres de Premier League) avant de passer aux Emirats au cours de l’été.