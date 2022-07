Oleksandr Zinchenko: Arsenal signe un international ukrainien de Man City pour 32 millions de livres sterling | Nouvelles du centre de transfert

Arsenal a confirmé la signature d’Oleksandr Zinchenko de Manchester City dans le cadre d’un contrat de 32 millions de livres sterling.

Les Gunners ont payé 30 millions de livres sterling à l’avance avec 2 millions de livres supplémentaires, l’international ukrainien signant un contrat à long terme aux Emirats.

Zinchenko a déjà rejoint l’équipe d’Arsenal lors de leur camp d’entraînement de pré-saison à Orlando, son numéro d’équipe devant être annoncé en temps voulu.

Zinchenko a passé un peu plus de six ans à City après avoir rejoint le club à l’adolescence du côté russe d’Ufa.

Le joueur de 25 ans, qui a été entraîné par Mikel Arteta pendant le mandat du manager d’Arsenal en tant qu’assistant du patron de Man City, Pep Guardiola, peut occuper une variété de postes, y compris l’arrière gauche et le milieu de terrain central.

Il est entendu qu’Arteta est enthousiasmé par la perspective de travailler à nouveau avec Zinchenko et apprécie sa polyvalence en tant que joueur.

Arsenal était à la recherche d’un défenseur du côté gauche et tentait de signer Lisandro Martinez, lié à Manchester United, d’Ajax, qui devrait rejoindre United dans le cadre d’un contrat de 57 millions de livres sterling.

Zinchenko fait équipe avec l’ancien coéquipier de City Gabriel Jesus à Arsenal après que le Brésilien ait quitté l’Etihad pour déménager dans le nord de Londres plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un contrat de 45 millions de livres sterling.

Zinchenko devient la cinquième signature estivale des Gunners après les arrivées de Jesus, Marquinhos, Matt Turner et Fabio Vieira.

Arteta: Zinchenko nous donnera des options et de la polyvalence

Après l’arrivée de Zinchenko, Arteta a déclaré sur le site officiel du club : “Nous sommes si heureux qu’Alex nous ait rejoints. C’est un joueur que je connais personnellement très bien et j’ai continué à le suivre après mon séjour à Manchester City.

“Alex est un joueur de grande qualité qui nous donnera des options et de la polyvalence. Il ne s’agit pas seulement des positions qu’il peut jouer, mais aussi de la polyvalence qu’il nous donnera en attaque et en défense.

“Alex est une personne avec de grandes qualités humaines et de caractère, et je suis ravi que tout le monde ait fait cet énorme effort pour amener Alex au club.”

Pendant ce temps, le directeur technique d’Arsenal, Edu, a révélé que Zinchenko était un “objectif principal” cet été pour les Gunners.

Le Brésilien a déclaré sur le site officiel du club : “Je suis très heureux de voir comment nous travaillons en équipe ici dans le club. Nous avons élaboré un plan tôt et Oleksandr Zinchenko était au centre de notre liste.

“Nous sommes ravis d’avoir Alex avec nous maintenant car il a les qualités qui, j’en suis sûr, vont mettre notre équipe à un niveau différent.”

Pep : L’impact de Zinchenko a été énorme

Pep Guardiola (à gauche) et Oleksandr Zinchenko ont remporté neuf trophées majeurs ensemble à Manchester City





Pep Guardiola a salué l’impact d’Oleksandr Zinchenko à Manchester City et a déclaré que le succès remporté par l’international ukrainien à Arsenal serait partagé par son ancien club.

Avant le déménagement de Zinchenko aux Emirats, le patron de City a déclaré: “Comme Gabriel [Jesus] et Rahim [Sterling]l’impact de ces trois joueurs au cours des années où je suis ici a été énorme.

“Donc ils vont nous manquer. Ce sont des joueurs exceptionnels mais, pour des circonstances différentes, ils passent à autre chose.

“Chelsea et Arsenal sont deux clubs incroyables et le succès et le bonheur qu’ils y auront seront les nôtres.

“Pour moi et je pense au nom du club, notre gratitude pour leurs efforts et la façon dont ils se comportent sur et en dehors du terrain.

“C’était bien hier avec Oleks parce que nous pouvions dire ‘au revoir’ correctement. Malheureusement avec Raheem et Gabriel, nous n’avons pas pu le faire parce que c’était l’été, mais hier au dîner ensemble, nous avons pu lui dire ‘au revoir’.”

Pourquoi Zinchenko, polyvalent et fiable, correspond à la facture d’Arsenal

Zinchenko était connu comme polyvalent et fiable à Manchester City





Sam Blitz, journaliste football de Sky Sports :

“Mikel Arteta a envisagé des ajouts à l’arrière gauche et au milieu de terrain central dans cette fenêtre de transfert estivale. Les Gunners voulaient Lisandro Martinez de l’Ajax, qui a de l’expérience dans les deux positions ainsi que dans la moitié centrale, mais semble maintenant destiné à Manchester United. Youri Tielemans de Leicester City a également été examiné, mais cet intérêt s’est refroidi ces dernières semaines.

“Il y a une raison pour laquelle le manager d’Arsenal a besoin de soutien dans ce rôle. À l’arrière gauche, Kieran Tierney a contracté des blessures à long terme au cours des deux dernières saisons à des moments cruciaux et tandis que Nuno Tavares a été signé comme couverture l’été dernier, le jeune Portugais l’arrière latéral a eu du mal dans les grands moments et s’est retrouvé derrière Cedric Soares et Granit Xhaka dans l’ordre hiérarchique des arrières gauches à la fin de la saison.

“Au milieu de terrain, Xhaka est un pilier de l’équipe d’Arteta mais il y a peu de concurrence pour son rôle spécifique. Thomas Partey, Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga se disputent tous le même poste à la base du milieu de terrain d’Arsenal, laissant Xhaka à un rôle de numéro 8 .

“S’il devait jouer au milieu de terrain, un rôle qu’il assume régulièrement au niveau international, Zinchenko rivaliserait avec Xhaka à Arsenal – et un examen plus approfondi de leurs cartes thermiques respectives la saison dernière montre que les deux jouent dans la même zone du terrain, même si le Ukrainien a joué à l’arrière gauche et l’homme d’Arsenal a opéré depuis le milieu de terrain.

Zinchenko joue un rôle d’attaquant plus central pour l’Ukraine





“Sur le ballon, les statistiques de passes de Zinchenko sont supérieures à celles de Xhaka – mais il faut s’y attendre étant donné que la ville de Guardiola garde le ballon et l’utilise mieux qu’Arsenal. Zinchenko et City ont défendu beaucoup moins qu’Arsenal l’été dernier, mais les statistiques défensives de l’international ukrainien l’emporte toujours sur Xhaka. Zinchenko a remporté plus de tacles, d’interceptions et de défis dans les airs que le milieu de terrain suisse – un rappel que les deux joueurs opèrent à peu près dans la même zone du terrain.

