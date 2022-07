Oleksandr Zinchenko: Arsenal conclut un accord de 32 millions de livres sterling avec Man City pour l’international ukrainien | Nouvelles du centre de transfert

Arsenal a conclu un accord de 32 millions de livres sterling avec Manchester City pour signer Oleksandr Zinchenko.

Les Gunners devraient payer 30 millions de livres sterling à l’avance avec 2 millions de livres sterling de modules complémentaires, tandis que les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème.

L’international ukrainien va maintenant quitter le camp d’entraînement de pré-saison de Man City pour rejoindre Arsenal, qui se trouve également aux États-Unis, où il passera par les formalités d’un examen médical et signera des documents.

Zinchenko a passé un peu plus de six ans à City après avoir rejoint le club à l’adolescence du côté russe d’Ufa.

Le joueur de 25 ans, qui a été entraîné par Mikel Arteta pendant le mandat du manager d’Arsenal en tant qu’assistant du patron de Man City, Pep Guardiola, peut occuper une variété de postes, y compris l’arrière gauche et le milieu de terrain central.

Il est entendu qu’Arteta est enthousiasmé par la perspective de travailler à nouveau avec Zinchenko et apprécie sa polyvalence en tant que joueur.

Arsenal était à la recherche d’un défenseur du côté gauche et tentait de signer Lisandro Martinez, lié à Manchester United, d’Ajax, qui devrait rejoindre United dans le cadre d’un contrat de 57 millions de livres sterling.

Zinchenko devrait faire équipe avec l’ancien coéquipier de City Gabriel Jesus à Arsenal après que le Brésilien ait quitté l’Etihad pour déménager dans le nord de Londres plus tôt ce mois-ci dans le cadre d’un contrat de 45 millions de livres sterling.

Zinchenko devrait également devenir la cinquième signature estivale des Gunners après les arrivées de Jesus, Marquinhos, Matt Turner et Fabio Vieira.

La ville reste intéressée par Cucurella

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Brighton, Graham Potter, a déclaré que Marc Cucurella n’avait pas été affecté par des rumeurs liant l’arrière gauche à un transfert vers les champions de Premier League, Manchester City.



Man City, quant à lui, veut faire venir un arrière gauche et reste intéressé par Marc Cucurella de Brighton, alors que Sky Sports Nouvelles révélé en juin.

Le joueur de 23 ans a connu une première saison extrêmement réussie en Premier League après avoir rejoint Getafe dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 15 millions de livres sterling l’été dernier.

Brighton ne veut pas laisser partir Cucurella et il leur faudrait une énorme offre pour vendre étant donné qu’il lui reste quatre ans sur son contrat à l’Amex.

Les pourparlers entre Leno et Fulham se poursuivent | Intérêt Torreira et Balogun

Image:

Bernd Leno devrait quitter Arsenal cet été





Les pourparlers se poursuivent entre Arsenal et Fulham sur la vente du gardien Bernd Lenomême si un écart de valorisation existe toujours.

Arsenal est prêt à lui permettre de partir car il est entré dans la dernière année de son contrat, et ils ont le soutien du gardien international américain récemment signé Turner.

Ailleurs, Valence est intéressé par la signature du milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira.

Torreira est entré dans la dernière année de son contrat et Arsenal écoute les offres, après avoir passé les deux dernières saisons en prêt – à l’Atletico Madrid en 2020/21 et à la Fiorentina la saison dernière.

Les clubs du championnat et de la Bundesliga sont également intéressés par la signature de l’attaquant Folarine Balogun en location.

Balogun est sur la tournée de pré-saison du club et le manager Mikel Arteta décidera si son développement est mieux servi à Arsenal la saison prochaine ou en prêt.

Pourquoi Zinchenko, polyvalent et fiable, correspond à la facture d’Arsenal

Image:

Oleksandr Zinchenko est connu pour être polyvalent et fiable à Manchester City





Sam Blitz, journaliste football de Sky Sports :

“Mikel Arteta a envisagé des ajouts à l’arrière gauche et au milieu de terrain central dans cette fenêtre de transfert estivale. Les Gunners voulaient Lisandro Martinez de l’Ajax, qui a de l’expérience dans les deux positions ainsi que dans la moitié centrale, mais semble maintenant destiné à Manchester United. Youri Tielemans de Leicester City a également été examiné, mais cet intérêt s’est refroidi ces dernières semaines.

“Il y a une raison pour laquelle le manager d’Arsenal a besoin de soutien dans ce rôle. À l’arrière gauche, Kieran Tierney a contracté des blessures à long terme au cours des deux dernières saisons à des moments cruciaux et tandis que Nuno Tavares a été signé comme couverture l’été dernier, le jeune Portugais l’arrière latéral a eu du mal dans les grands moments et s’est retrouvé derrière Cedric Soares et Granit Xhaka dans l’ordre hiérarchique des arrières gauches à la fin de la saison.

“Au milieu de terrain, Xhaka est un pilier de l’équipe d’Arteta mais il y a peu de concurrence pour son rôle spécifique. Thomas Partey, Mohamed Elneny et Albert Sambi Lokonga se disputent tous le même poste à la base du milieu de terrain d’Arsenal, laissant Xhaka à un rôle de numéro 8 .

“S’il devait jouer au milieu de terrain, un rôle qu’il assume régulièrement au niveau international, Zinchenko rivaliserait avec Xhaka à Arsenal – et un examen plus approfondi de leurs cartes thermiques respectives la saison dernière montre que les deux jouent dans la même zone du terrain, même si le Ukrainien a joué à l’arrière gauche et l’homme d’Arsenal a opéré depuis le milieu de terrain.

Image:

Oleksandr Zinchenko joue un rôle d’attaquant plus central pour l’Ukraine





“Sur le ballon, les statistiques de passes de Zinchenko sont supérieures à celles de Xhaka – mais il faut s’y attendre étant donné que la ville de Guardiola garde le ballon et l’utilise mieux qu’Arsenal. Zinchenko et City ont défendu beaucoup moins qu’Arsenal l’été dernier, mais les statistiques défensives de l’international ukrainien l’emporte toujours sur Xhaka. Zinchenko a remporté plus de tacles, d’interceptions et de défis dans les airs que le milieu de terrain suisse – un rappel que les deux joueurs opèrent à peu près dans la même zone du terrain.

Lisez la fonctionnalité complète ici.

Jesus marque 90 secondes après ses débuts à Arsenal

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La nouvelle signature d’Arsenal Gabriel Jesus marque lors de ses débuts pour le club lors d’un match amical contre le FC Nuremberg



Gabriel Jesus, qui a fait le même mouvement que Zinchenko pouvait faire plus tôt cet été, a marqué 90 secondes après son premier match à Arsenal alors que son doublé a aidé les Gunners à une victoire amicale 5-3 contre le FC Nurnberg en deuxième division allemande.

L’attaquant brésilien est entré en jeu à la mi-temps en Allemagne avec les Gunners menés 2-0 – et a eu un impact immédiat, marquant haut dans le filet grâce à la passe d’Ainsley Maitland-Niles.

Mohammed Elneny a ensuite frappé une frappe étonnante pour égaliser pour l’équipe de Mikel Arteta, avant que deux buts contre son camp de Nurnburg de Christpher Schindler et Tim Handwerker ne donnent aux Gunners un avantage de 4-2.