Oleksandr Zinchenko aide à transformer Arsenal et tire le meilleur parti de Granit Xhaka et Gabriel Martinelli | Nouvelles du football

Oleksandr Zinchenko a le ballon à ses pieds à quelques mètres de la surface d’Arsenal. Il y a deux attaquants de Tottenham qui le ferment et plusieurs autres qui planent, attendant de bondir.

À ce stade, la plupart des joueurs chercheraient à le décharger le plus rapidement possible. Une passe arrière en toute sécurité. Peut-être même une balle paniquée par-dessus. Mais Zinchenko n’est pas comme la plupart des joueurs.

Au lieu de cela, il feint dans un sens puis dans l’autre, dribblant autour de Dejan Kulusevski comme un matador jouant avec un taureau, puis accélérant dans la petite poche d’espace derrière lui et utilisant son pied le plus faible pour faire passer une passe inversée à Granit Xhaka.

En l’espace de quelques secondes, il a sorti six joueurs des Spurs du jeu, contournant à lui seul leur presse et envoyant Arsenal à l’attaque. Xhaka, vérifiant légèrement sa course pour le recevoir, semble aussi surpris que quiconque qu’il ait réussi à le faire.

Image:

Zinchenko est sous la pression de deux joueurs lorsqu’il prend le ballon





Image:

Zinchenko dribble Dejan Kulusevski, ouvrant plusieurs options de dépassement





Image:

Il évite ensuite les options plus faciles pour faire passer une passe à Granit Xhaka





Le fait qu’il soit intervenu moins de deux minutes après le début de la seconde moitié du match de dimanche au Tottenham Hotspur Stadium, alors que les adversaires blessés d’Arsenal étaient à leur maximum, le discours d’équipe d’Antonio Conte résonnant encore dans leurs oreilles, l’a rendu encore plus impressionnant.

Mais alors c’est ce que fait Zincchenko.

Son intrépidité et sa ruse technique ont aidé Manchester City à remporter quatre titres de Premier League. Maintenant, il aide à transformer Arsenal. Et maintenant, l’arrière gauche a un rôle central plutôt qu’un rôle de soutien.

Cela s’applique à sa position sur le terrain, bien sûr, ainsi qu’à son statut dans l’équipe.

La fonction de Zinchenko est très différente de celle d’un arrière classique. Au lieu de charger en avant sur le chevauchement, il se replie à l’intérieur, aidant à étouffer les adversaires et à les séparer.

Image:

Zinchenko est la clé du jeu de construction d’Arsenal





Les blessures l’ont limité à seulement 10 départs en Premier League cette saison, mais son importance pour la construction d’Arsenal est déjà claire. Il touche en moyenne plus de touches par 90 minutes que n’importe qui d’autre. Il se classe au premier rang pour les passes dans la moitié de terrain adverse et dans le dernier tiers également.

En fait, seuls cinq joueurs de Premier League font plus de passes dans le dernier tiers que Zinchenko cette saison et il est révélateur que tous – Kyle Walker, Joao Cancelo, Kevin De Bruyne, Rodri et Riyad Mahrez – jouent pour Manchester City. .

Les qualités qui l’ont aidé à s’intégrer à City le font se démarquer à Arsenal. Leur arrière gauche est aussi leur meneur de jeu.

Cela a rarement été aussi clair que contre les Spurs dimanche.

Les meilleurs moments du match de Premier League entre Tottenham et Arsenal



Zinchenko a été exceptionnel, en particulier en première mi-temps, le joueur de 26 ans permettant à l’équipe de Mikel Arteta de faire progresser le ballon sur le terrain puis de le garder là. Parfois, il est même apparu sur le côté droit du milieu de terrain. Les Spurs n’avaient aucune idée de comment traiter avec lui.

Il a été nommé l’un des trois meilleurs joueurs de City techniquement par Walker la saison dernière – des éloges compte tenu de la compétition – et son rôle nécessite également une intelligence tactique. “Il est tellement, tellement intelligent”, a déclaré Pep Guardiola. Arteta, l’ancien assistant de Guardiola, est d’accord.

Son arrivée de 32 millions de livres sterling de City a permis au manager d’Arsenal de recalibrer son équipe, un processus qui, dit-il lui-même, a été crucial dans leur transformation des quatre meilleurs espoirs aux favoris du titre.

Image:

Dépassement et positionnement de Zinchenko cette saison





“C’était une nécessité”, a déclaré Arteta à Jamie Carragher lors de sa récente apparition sur Football du lundi soir.

“Si l’équipe voulait évoluer à un autre niveau, être dominante et avoir plus de ressources dans le dernier tiers, nous devions faire ce changement.”

Le changement impliquait de pousser Xhaka plus loin. Le joueur de 30 ans a été utilisé pour la première fois en tant que n ° 8 gauche d’Arsenal dans la seconde moitié de la saison dernière, mais Arteta sentait toujours qu’il avait besoin de “déverrouiller quelque chose dans son cerveau” et pour cela, il avait besoin d’aide.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Mikel Arteta raconte à Jamie Carragher le changement de forme qui a aidé Xhaka à prospérer



L’aide est arrivée sous la forme de Zinchenko, un arrière latéral inversé capable d’occuper l’espace derrière Xhaka et de fournir la plate-forme dont il avait besoin pour pousser. Xhaka a dûment prospéré, marquant trois buts et fournissant quatre passes décisives, sa menace offensive s’est transformée.

Xhaka n’est pas le seul joueur à en avoir profité.

Gabriel Martinelli est un autre désormais mieux à même de jouer sur ses points forts.

“Si Martinelli veut marquer plus de buts, il doit jouer plus dans la dernière ligne et il doit jouer large, car c’est sa qualité”, a expliqué Arteta sur Football du lundi soir.

“Je crois que le fait qu’il joue là-bas et qu’il lui donne le ballon dans de nombreuses situations va nous donner bien plus que d’avoir un arrière latéral qui joue là-bas toute la saison.”

Arteta a eu raison.

Image:

Les styles de jeu de Kieran Tierney et Zinchenko comparés





Martinelli est le plus dangereux lorsqu’il ramasse le ballon près de la ligne de touche et coupe à l’intérieur et il est capable de le faire beaucoup plus fréquemment avec un arrière latéral placé derrière lui, comme Zinchenko, plutôt qu’à l’extérieur de lui, comme Kieran Tierney.

Martinelli occupe cet espace maintenant et sa production a explosé.

Le Brésilien obtient plus de touches, fait plus de dribbles, crée plus d’occasions et a plus de tirs. Avec sept buts, il a déjà marqué plus que sur l’ensemble de la dernière campagne.

Arsenal, auparavant trop dépendant de son côté droit, où Bukayo Saka et Martin Odegaard ont développé une compréhension quasi télépathique et où le rôle de l’arrière latéral était déjà plus conservateur, est désormais tout aussi dangereux sur sa gauche.

Image:

Arsenal a menacé de la même manière des deux côtés dans les matchs que Zinchenko a commencés





En fait, dans les matchs que Zinchenko a commencé cette saison, ils ont envoyé une proportion exactement égale d’attaques sur les deux flancs.

Le changement dans la structure d’Arsenal se voit dans leurs positions moyennes par rapport à la saison dernière.

L’arrière gauche, maintenant Zinchenko plutôt que Tierney, est plus profond et plus proche du centre du terrain, tandis que Xhaka et Martinelli sont positionnés plus en avant, ce dernier étant également plus large.

“Ce triangle est bien meilleur quand il est comme ça”, a déclaré Arteta.

Image:

Les arrières latéraux d’Arsenal se sont déplacés à l’intérieur, permettant à leurs ailiers de pousser plus loin





Le changement de forme a été vital – “c’est la transformation que je crois que l’équipe devait faire”, a ajouté Arteta – mais c’est Zinchenko qui le fait fonctionner. Les deux joueurs auxquels il a le plus cédé cette saison ? Martinelli et Xhaka.

Zinchenko a fourni le service dont ils avaient besoin ainsi que la couverture défensive – et ce n’est pas tout.

Comme Gabriel Jesus, son ancien coéquipier de City, Zinchenko a apporté une mentalité de gagnant à l’Emirates Stadium. Il sait précisément ce qu’il faut pour réussir, avec un taux de victoire extraordinaire de 78% dans les matchs de club qu’il a commencés au cours des six dernières saisons.

dimanche 22 janvier 16h00



Coup d’envoi 16h30





Arteta l’a qualifié de “gagnant impitoyable” en août et cela a sonné vrai.

Dès novembre, alors que l’avance d’Arsenal en tête du classement n’était que de deux points, l’Ukrainien faisait part aux journalistes de son désir de “détruire” le “stéréotype” selon lequel Arsenal ne vise que les quatre premiers. “Nous devons regarder plus loin”, a-t-il déclaré.

Ils le font maintenant et Zinchenko est au cœur de tout cela.

Les supporters adorent sa passion et sa nature combative – il était typique que, bien qu’il ait été remplacé, c’est lui qui ait retiré Aaron Ramsdale de la mêlée d’après-match au stade Tottenham Hotspur – et ces qualités peuvent être vues dans la façon dont il défend .

Image:

Zinchenko dribble Kulusevski contre Tottenham





En effet, bien qu’il y ait une perception qu’il est vulnérable dans des situations individuelles, il convient de noter que son taux de réussite en duel de 64% est le deuxième derrière William Saliba parmi les joueurs de champ d’Arsenal cette saison. Malgré sa petite taille, il remporte un pourcentage encore plus élevé de sauts, à 73 %.

Il a amélioré Arsenal défensivement comme offensivement et leurs résultats le prouvent. Jusqu’à présent cette saison, ils ont gardé six draps propres lors des 10 matchs de Premier League qu’il a commencés et seulement trois sur les huit qu’il n’a pas.

C’est juste un autre exemple de la façon dont, avec et sans le ballon, sur le terrain et en dehors, Arsenal ressent les avantages de l’effet Zinchenko, et un joueur qui est câblé différemment des autres.

