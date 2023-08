Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois paris gratuits, cotes et pronostics

Oleksandr Usyk affronte Daniel Dubois samedi soir à la Tarczynski Arena avec les titres des poids lourds comme récompense pour le vainqueur.

Aperçu d’Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois

Usyk revient sur le ring après avoir battu Anthony Joshua l’année dernière, ce qui s’est soldé par une victoire de l’Ukrainien.

Il met ses titres WBA, WBO et IBF en jeu – Dubois ayant une énorme chance de les remporter, mais il est le grand outsider pour gagner le combat.

Usyk, invaincu, a une fiche de 20-0 – il a repoussé tous les combattants possibles, y compris certains poids lourds au sommet de leur forme.

Le boxeur britannique n’a que 25 ans et avoir une chance de titre mondial à ce stade de sa carrière est relativement sans précédent, et ce serait un exploit encore plus grand s’il les remportait contre Usyk.

Certains pensent qu’il a la capacité de battre Usyk même par KO. Dubois compte également 20 combats au total, ne perdant qu’une seule fois, contre Joe Joyce en novembre 2020.

Mais depuis lors, il a remporté ses quatre prochains par KO et TKO, le plus récemment contre Kevin Lerena au Tottenham Hotspur Stadium dans l’undercard Tyson Fury contre Derek Chisora.

Malgré l’arrivée de l’Ukrainien dans ce combat avec 13 KO.

Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois Cotes

Alexandre Usyk – 1/10

Dessiner – 25/1

Daniel Dubois – 6/1

Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois sous-carte

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois – pour les titres des poids lourds WBA, WBO, IBO et IBF

Dmytro Mytrofanov contre Hamzah Sheeraz

Denys Berinchyk contre Anthony Yigit

Fiodor Czerkaszyn contre Anauel Ngamissengue

Rafal Wolczecki contre Roberto Arriaza

Daniel Lapin contre Aro Schwartz

Vasile Cebotari contre Joël Julio

Oleksandr Solomennikov contre Piotr Gudel

Yaroslav Khartsyz contre Konrad Czajkowski

Noursoultan Amanzholov contre Lazizbek Mullojonov

Ziyad Almaayouf contre Janos Penzes

Bryce Mills contre Damian Tymosz

