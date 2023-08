Oleksandr Usyk vs Daniel Dubois LIVE: heure de début au Royaume-Uni, undercard, commentaires en direct et comment suivre alors que le champion des poids lourds défend ses titres

Oleksandr Usyk défendra ses titres mondiaux des poids lourds contre Daniel Dubois de Londres ce week-end et le combat sera exclusivement en direct sur talkSPORT.

Usyk affrontera le challenger obligatoire Dubois après l’échec des négociations avec Tyson Fury pour un affrontement historique incontesté à quatre ceintures.

4 Usyk combattra Dubois en Pologne plus tard cet été

L’Ukrainien 20-0 n’a pas combattu depuis qu’il a battu Anthony Joshua lors de combats consécutifs et visera désormais à conserver ses ceintures pour la deuxième fois.

« DDD » détient actuellement le titre « régulier » des poids lourds WBA et s’est préparé pour cet énorme affrontement en battant Kevin Lerena la dernière fois malgré avoir été renversé trois fois lui-même.

Ce sera le premier combat pour le titre mondial du joueur de 25 ans et il espère bouleverser les chances contre l’un des meilleurs du secteur.

Usyk vs Dubois : Date et heure de début

Ce combat aura lieu le samedi 26 août à la Tarczynski Arena de Wroclaw en Pologne.

La Pologne a une heure d’avance sur l’heure d’été britannique, les fans peuvent donc s’attendre à ce que l’action commence à 17 heures au Royaume-Uni.

Les ringwalks de l’événement principal sont ensuite fixés vers 23 heures, mais cela sera confirmé plus près de la nuit du combat.

4 Dubois est le challenger obligatoire pour le titre mondial WBA d’Usyk Crédit : Richard Pelham / Le Soleil

Usyk vs Dubois : Comment suivre

Le combat sera exclusivement en direct et gratuit à écouter sur talkSPORT.

talkSPORT.com organisera également un blog en direct pour toute l’action.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2 via le site Web, cliquez ICI pour le flux en direct.

Vous pouvez également écouter via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent et sur 1089 ou 1053 AM.

Il sera également disponible pour regarder en direct au Royaume-Uni sur TNT Sports Box Office à partir de 18 heures et coûtera 19,95 £.

TNT Sports est le nouveau nom de BT Sport et plus de détails peuvent être trouvés ici.

4 Usyk est un champion du monde des poids lourds à trois ceintures Crédit : Getty

Usyk contre Dubois : Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL : Oleksandr Usyk contre Daniel Dubois – pour les titres poids lourds WBA, WBO, IBO et IBF

Denys Berinchyk contre Anthony Yigit

Dmytro Mytrofanov contre Hamzah Sheeraz

Daniel Lapin contre Aro Schwartz

Fiodor Czerkaszyn contre Anauel Ngamissengue

Rafal Wolczecki contre Roberto Arriaza

Vasile Cebotari contre Joel Julio

Noursoultan Amanzholov contre Lazizbek Mullojonov

Oleksandr Solomennikov contre Piotr Gudel

Ziyad Almaayouf contre Janos Penzes

Bryce Mills contre Damian Tymosz

Yaroslav Khartsyz contre Konrad Czajkowski

4 Usyk et Dubois sont prêts à s’affronter Crédit : Getty

Usyk vs Dubois : Qu’est-ce qui a été dit ?

Champ Usyk est ravi de se battre en Pologne qui a aidé son pays natal l’Ukraine dans leur conflit en cours contre la Russie.

Il a déclaré: « Je suis très heureux que nous ayons l’opportunité d’organiser mon combat en Pologne, où j’ai remporté mon premier titre mondial il y a sept ans.

« Je tiens à remercier le peuple polonais qui aide si sincèrement l’Ukraine. Des centaines de milliers de mes compatriotes ont été accueillis par ce merveilleux pays.

« Par conséquent, j’espère que mon combat deviendra une occasion de plus pour les Ukrainiens et le peuple polonais de s’unir et de renforcer notre amitié. »

Usyk envisage également déjà son prochain adversaire et a appelé Fury à accepter une soirée potentiellement déterminante pour sa carrière.

Il a déclaré: « En tant qu’être humain, je pense que c’est une personne formidable. Je pense que c’est un homme formidable, un père formidable, un père de famille formidable et, en tant qu’athlète, il est également brillant.

« La seule chose que je peux dire, c’est qu’il y a trop de mots au lieu d’actions. Le monde entier veut voir le combat entre Oleksandr Usyk et Tyson Fury et nous devons le faire. Les gens sont fatigués des discussions. Nous devons agir au lieu de parler. »

Pendant ce temps, Dubois insiste sur le fait qu’il est prêt à franchir le pas et à remporter une superbe victoire.

Il a déclaré: « Usyk est un grand combattant et je le respecte, mais c’est mon tour maintenant.

« Je vais choquer le monde et montrer aux gens à quel point Daniel Dubois est vraiment bon. »