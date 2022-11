Oleksandr Usyk vise le combat de Tyson Fury au début de 2023 et veut un combat pour le titre incontesté en Ukraine | Nouvelles de boxe

Oleksandr Usyk ne combattra que Tyson Fury ensuite et a appelé le champion du monde “imprévisible” des poids lourds à accepter un combat au début de 2023.

Le dernier combat de l’Ukrainien a eu lieu en août lorsqu’il a conservé ses ceintures WBA, IBF et WBO après une victoire par décision partagée sur Anthony Joshua à Djeddah.

Des pourparlers sur un concours incontesté de poids lourds avec le détenteur de la ceinture WBC Fury ont eu lieu immédiatement après le combat en Arabie saoudite, mais le Britannique affrontera à la place Derek Chisora ​​au stade Tottenham Hotspur le mois prochain.

Cela signifie que l’attente pour que tous les titres soient en jeu se poursuit et alors qu’Usyk est déterminé à combattre Fury, ses croyances religieuses signifient qu’ils doivent monter sur le ring d’ici le 4 mars ou devront attendre plus tard dans l’année.

“En ce moment, mon équipe recherche des conversations avec Tyson Fury, et c’est vraiment une personne imprévisible, donc nous ne pouvons pas garantir quand”, a déclaré Usyk lors du Web Summit à Lisbonne.

“Pour moi, l’idée serait de combattre peut-être début février ou début mars, comme le 4 mars, parce que je suis un chrétien orthodoxe.

“Pendant le grand jeûne avant Pâques, je ne me bats pas, donc tout doit être avant ou après Pâques orthodoxe (16 avril).

“Je veux me battre avec Fury parce que j’ai besoin de la quatrième ceinture, et je ne veux pas me battre avec quelqu’un d’autre avant d’avoir la quatrième ceinture.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Tyson Fury a déclaré avant d’annoncer le combat contre Derek Chisora ​​qu’Oleksandr Usyk ne voulait pas le combattre cette année



Usyk aimerait se battre dans une Ukraine déchirée par la guerre | Le combat de Chisora ​​est une “manœuvre”

Usyk était à Lisbonne pour parler de la guerre en cours en Ukraine et de l’importance de mettre en lumière les actions de la Russie.

L’homme de 35 ans a insisté sur le fait que les Ukrainiens continueront à “se battre contre l’agresseur et l’intimidateur” de leurs voisins et a également évoqué la possibilité que le combat pour le titre mondial des poids lourds ait lieu à Kyiv.

“Les organisateurs essaient de trouver où ils peuvent gagner plus d’argent. Pour moi, oui, j’aimerais vraiment combattre en Ukraine. Le pays est vraiment capable d’accueillir ce genre de combat.

“Je serais vraiment heureux que cela se produise dans l’arène olympique en Ukraine. Mais ce n’est pas moi qui choisis le lieu, donc je suppose que ce sera (cette fois) l’Arabie saoudite.”

Fury combattra Chisora ​​le 3 décembre, une troisième rencontre entre les deux, et Usyk s’est demandé pourquoi cela devait avoir lieu.

“Je ne sais pas pourquoi il a besoin de ce combat. Peut-être qu’il pense que ce serait un an sans combat, maintenant il a besoin

ce. Je pense que c’est une manœuvre parce que je ne sais pas pourquoi il a besoin de ça.”