Oleksandr Usyk et Anthony Joshua frappent la balance plus lourdement pour leur match revanche pour le titre

Le champion du monde en titre ukrainien Oleksandr Usyk et le challenger britannique Anthony Joshua ont touché la balance plus lourdement qu’auparavant avant leur match revanche pour le titre des poids lourds en Arabie saoudite samedi.

Usyk pesait 100,5 kg (15e 11 lb et 10 oz), à peine changé par rapport à avant bien qu’il soit toujours le plus lourd de sa carrière, tandis que Joshua pesait 110,9 kg (17e 6 lb et 8 oz) – quatre livres de plus que lorsqu’il a perdu les titres en septembre dernier à Londres. .

L’ancien champion du monde incontesté des poids lourds Usyk pesait 15 livres et 11 livres la dernière fois, mais le joueur de 35 ans devait considérablement grossir pour sa première défense des ceintures WBA, WBO, IBF et IBO à Djeddah.

“Vous voyez, vos attentes ne sont pas toujours satisfaites”, a déclaré sans sourire le champion invaincu lorsqu’on lui a demandé s’il avait trompé tout le monde avant le choc de “Rage on the Red Sea”.

Joshua est allé le premier, gardant son pantalon et ses chaussettes, avant que les deux grands hommes ne se retrouvent face à face après la pesée, se regardant fixement avec Usyk regardant son adversaire plus grand.

Interrogé sur ce qu’il avait vu dans les yeux de Joshua, l’Ukrainien a répondu : « Moi-même. C’était le reflet de moi-même. Joshua, 32 ans, a ignoré la psychologie d’avant-combat lorsqu’on lui a demandé ce qui lui passait par la tête.

“Pas beaucoup. Juste un face-à-face. Pour moi personnellement, les confrontations ne veulent rien dire. Les confrontations ne gagnent pas les combats », a-t-il déclaré. « Tout cela n’a pas d’importance. Il ne s’agit que du combat. Conversation réelle. Tous ces trucs, poids et confrontations, rien de tout cela n’a d’importance pour moi. Je suis juste impatient de me battre. “Je suis juste prêt pour 12 rounds. 100 %. Tout ce qui est inférieur à cela est un bonus.

Le bookmaker britannique William Hill a Usyk comme favori 4/7 samedi soir, avec 80% des clients soutenant l’Ukrainien pour gagner par KO ou arrêt. Joshua était un outsider 13/8, avec un match nul à 16/1. Usyk porte également les espoirs d’une nation, une nation marquée par la bataille et menant une véritable guerre pour sa survie après l’invasion de la Russie, tandis qu’une autre défaite pour Joshua poserait grandes questions sur son avenir.

