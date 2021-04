Shawn Porter a rappelé comment il avait frappé Oleksandr Usyk de la main droite pour remporter un combat amateur qui, 15 ans plus tard, semblait improbable.

L’ancien champion poids welter Porter est actuellement de six catégories de poids en dessous du poids lourd invaincu Usyk, mais l’a battu quand ils ont partagé une bague.

« En 2006, il s’est battu à 165 livres (11 livres 13 livres) », a déclaré Porter. Sky Sports.

« Il a combattu aux Jeux Olympiques de 2012 chez les poids lourds [equivalent to cruiserweight in professional boxing].

Porter a battu Usyk en amateur



« Mon père a dit: » Tu reconnais ce nom? Tu te souviens avoir combattu ce gamin?

« J’ai dit non.

« Il a dit: » C’est l’Ukrainien que vous avez battu à Chicago « .

« J’ai dit: » Quoi! Il se bat maintenant chez les poids lourds? «

«Usyk était aussi grand que maintenant, à l’époque où nous nous sommes battus. Il est définitivement plus grand, plus lourd, plus fort maintenant.

« Ce n’était pas un haricot maigre quand nous nous sommes battus. Mais il n’était pas aussi épais qu’il l’est maintenant. »

Porter et Usyk avaient tous les deux 20 ans lorsqu’ils se sont affrontés en décembre 2006.

Usyk remporterait une médaille d’or olympique en 2012 et est maintenant invaincu en tant qu’ancien champion incontesté des poids cruiser et constitue une menace pour les titres des poids lourds.

Mais Porter, qui mesure maintenant huit pouces de moins et dont la portée est de neuf pouces de moins, a réussi à prendre le dessus sur lui.

Usyk a remporté l’or olympique



Il s’est souvenu sur son podcast La manière de porter: « Combat incroyable. Moi-même, Keith Thurman et 11 gars de l’équipe américaine. L’Ukraine est venue.

«Keith pesait 152 livres, je pesais 165 livres.

«Tout le monde revient aux vestiaires en perdant!

« Keith et moi étions dans les vestiaires en train de nous réchauffer. Nous nous sommes regardés: » Nous ne rentrons pas chez nous avec une défaite « .

«Je suis allé là-bas contre Usyk – il était grand, gaucher.

« Nous nous sommes battus sur le système de points. Trois juges sur cinq ont dû appuyer sur un bouton en moins d’une seconde pour que vous obteniez un point.

Porter (L) est un double champion poids welter



« Au premier tour, je gagnais par deux points. Le deuxième tour était à égalité. En entrant dans le troisième tour, mon entraîneur a dit: » Alignez ce mec pour une main droite et vous l’aurez! «

« Le dernier round; moins d’une minute après, je l’ai attrapé de la main droite. Il n’a pas trébuché en arrière mais il a reculé de quelques pas, assez pour que je sache qu’il était blessé.

«J’ai sauté sur lui, j’ai continué à boxer et j’ai gagné le combat par quatre points.

« Ce fut un combat serré jusqu’à la fin. Je me suis dit: ‘J’ai gagné ça – pas seulement parce qu’il est venu aux États-Unis.' »

Usyk est resté chez les amateurs jusqu’à son succès olympique en 2012, mais Porter est devenu professionnel en 2008 et est deux fois champion du monde des poids welters.