Oleksandr Usyk contre Tyson Fury: Filip Hrgovic obligatoire “n’influencera pas” le combat incontesté pour le titre des poids lourds, déclare le promoteur d’Usyk | Nouvelles de boxe

L’équipe d’Oleksandr Usyk ne s’attend à aucun engagement obligatoire pour faire dérailler l’affrontement incontesté du titre des poids lourds entre l’Ukrainien et Tyson Fury.

Le promoteur de Filip Hrgovic a déclaré que le Croate deviendrait l’obligatoire pour la ceinture IBF, l’un des trois titres que détient Usyk.

Mais Usyk a l’intention de poursuivre une confrontation avec Tyson Fury, le champion WBC, pour les quatre principales ceintures des poids lourds.

Son promoteur a informé Sports du ciel qu’ils ont l’intention que son prochain combat soit l’affrontement incontesté avec Fury.

Oleksandr Usyk sur le ring avant son match revanche avec Anthony Joshua à Djeddah



Concernant la demande de Hrgovic pour un tir obligatoire sur Usyk, Alex Krassyuk, qui promeut l’Ukrainien, a déclaré Sports du ciel“A ce stade, je peux anticiper que cela n’influencera de toute façon pas l’incontesté.”

Fury met son titre en jeu contre Derek Chisora ​​au Tottenham Hotspur le 3 décembre. Bob Arum de Top Rank, qui représente le Britannique, a déclaré qu’il ne signerait rien avant ce combat, mais il est en pourparlers avec Usyk.

L’Ukrainien a clairement indiqué qu’il n’était intéressé que par le combat contre Fury ensuite.

C’est un événement qui serait probablement organisé à l’étranger.

“Nous nous attendons à ce que son prochain combat soit pour les incontestés, il aura donc très probablement lieu au Moyen-Orient”, a révélé Krassyuk.

Vous venez au Royaume-Uni ?

Les promoteurs britanniques sont intéressés à amener Usyk en Grande-Bretagne pour défendre ses titres unifiés.

“Nous pensons que ses combats devraient être au Royaume-Uni. Nous aimerions travailler avec Oleksandr et c’est quelque chose dont nous parlons”, a déclaré le promoteur Ben Shalom, PDG et fondateur de BOXXER. Sports du ciel.

“Il veut combattre au Royaume-Uni, il sait que le Royaume-Uni est probablement un marché très fort”, a-t-il poursuivi.

“Nous l’avons vu ici tellement de fois, nous aimerions l’avoir au Royaume-Uni, vraiment construire son message et construire son public et l’avoir du côté de la maison. Parce qu’il est toujours venu ici, que ce soit [against Tony] Bellew ou [Derek] Chisora ​​et lui ont toujours été le combattant à l’extérieur.

“Je pense que les fans britanniques ont vraiment adhéré à Oleksandr Usyk et à sa personnalité au cours des dernières années et tout ce qu’il a fait en Ukraine est également une source d’inspiration. Je pense que le Royaume-Uni peut vraiment soutenir cela. Il peut être une star au Royaume-Uni. Il peut être le combattant à domicile pour la première fois et il est évidemment un champion du monde unifié en ce moment et l’une des plus grandes stars du sport.

Image:

Oleksandr Usyk lève le drapeau ukrainien après sa victoire au titre des poids lourds





“Je pense qu’Oleksandr pourrait encore devenir une star beaucoup plus grande qu’il ne l’est déjà. Il a le potentiel. Mais parce qu’il n’a jamais été la priorité de quelqu’un et l’équipe locale au Royaume-Uni, il n’a probablement jamais atteint le niveau de célébrité qu’il pourrait. Je pense que c’est le moment idéal.”

Usyk représente également une cause plus large. Il est retourné en Ukraine lorsque la Russie a envahi en février et a utilisé son match revanche avec Anthony Joshua en août pour sensibiliser et soutenir son pays.

Shalom pense que combattre en Europe l’aidera à projeter son message. “Il a été une source d’inspiration”, a déclaré Shalom.

“Il fait tout ce qu’il peut pour faire passer le message et nous pensons que le Royaume-Uni est un endroit parfait pour lui pour se battre, poursuivre sa carrière, devenir une star encore plus grande, soutenir son message en Ukraine. Et je pense qu’il le sait.”