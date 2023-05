Oleksandr Usyk contre Tyson Fury de retour ? Daniel Dubois suivant « mais tout est possible après sa victoire » | Nouvelles de boxe

Les efforts pour faire le combat incontesté pour le titre des poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Uysk plus tard cette année pourraient reprendre.

Mais l’équipe d’Usyk se concentre actuellement sur la sécurisation de son prochain combat contre un autre Britannique, Daniel Dubois.

Dubois est le challenger obligatoire pour le titre WBA des poids lourds, l’un des trois championnats majeurs que détient Usyk.

Le promoteur ukrainien Alex Krassyuk a déclaré Sports du ciel: « Nous sommes maintenant concentrés sur Dubois comme prochaine étape. »

Mais répondant aux informations selon lesquelles Bob Arum, le co-promoteur du champion WBC des poids lourds Fury, était en pourparlers pour organiser le combat du championnat des poids lourds en Arabie saoudite, Krassyuk a déclaré: « Il dit qu’il a eu des entretiens avec des Saoudiens sur Fury contre Usyk. Pas nous. »

Mais il n’a pas exclu la possibilité que ce combat ait toujours lieu, notant: « Tout le reste est possible après la victoire d’Usyk. »

