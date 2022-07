Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua match revanche: Undercard confirmé, y compris le combat féminin historique en Arabie saoudite | Nouvelles de boxe

Ramla Ali créera l’histoire de la boxe féminine lorsqu’elle combattra Crystal Garcia Nova en Arabie saoudite dans le cadre du match revanche d’Anthony Joshua avec Oleksandr Usyk le 20 août.

La perspective somalienne-britannique Ali (6-0, 1 KO) et Nova (10-2, 10 KO) deviendront les premières boxeuses à participer à un événement international officiel au Royaume d’Arabie saoudite, s’affrontant dans un super de huit rounds -Concours poids coq.

L’undercard continue avec le poids lourd croate Filip Hrgovic (14-0, 12 KO) contre le Chinois invaincu Zhilei Zhang (24-0-1, 19 KO) dans un éliminatoire final pour le titre mondial des poids lourds IBF. Les rivaux devaient initialement s’affronter sur l’undercard de Canelo Alvarez contre Dmitry Bivol en mai.

Image:

Anthony Joshua affronte Oleksandr Usyk au King Abdullah Sports City Arena de Djeddah. (Photo : ministère saoudien des sports)





Hrgovic est n ° 3 au classement IBF et l’épreuve de force désignera le challenger obligatoire pour le titre détenu par l’Ukrainien Usyk.

“Je respecte un combattant comme Zhilei Zhang, d’autant plus qu’il y en avait beaucoup d’autres qui auraient pu me combattre et ne l’ont pas fait”, a déclaré Hrgovic.

Image:

Le médaillé de bronze olympique cherchera à se présenter comme un challenger du vainqueur d’Usyk contre Joshua





“Le respect reste à l’extérieur du ring, et ce sera comme d’habitude pour moi quand j’interviendrai et que je chercherai à faire ce que je fais le mieux; mettre les gens à l’écart.

“Il y a énormément d’enjeux dans ce combat. Je suis un combattant qui appartient au sommet de cette division, et il n’y aura aucun doute à ce sujet lorsque Zhang sera traité et que je continuerai à battre qui que ce soit. Usyk ou Josué.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ont ​​​​refusé de se détourner du regard lors d’un face-à-face intense entre les deux hommes avant le match revanche pour le titre mondial des poids lourds



“J’entre dans mon apogée, et c’est maintenant le moment idéal pour me confronter aux meilleurs combattants de cette division. Je deviendrai le champion du monde des poids lourds.”

Ailleurs sur l’undercard, Callum Smith de Liverpool (28-1, 20 KO) – classé n°1 avec le WBC dans la division mi-lourd – affrontera Mathieu Bauderlique (21-1, 12 KO) dans un éliminatoire final. pour le titre mondial actuellement détenu par Artur Beterbiev.

Smith était le dernier en action lors de la sous-carte de la première rencontre entre Usyk et Joshua au stade Tottenham Hotspur en septembre, détruisant Lenin Castillo avec un KO brutal au deuxième tour pour revenir à la victoire.

“La dernière fois que j’étais à Djeddah, j’ai été couronné meilleur poids super-moyen au monde, donc j’ai de bons souvenirs de l’endroit”, a déclaré Smith.

“Toute l’expérience a été formidable et les fans m’ont vraiment soutenu, alors j’ai vraiment hâte de revenir le mois prochain.

“Je ne repartirai pas cette fois en tant que champion du monde, mais c’est un combat difficile sur une excellente carte et qui devrait constituer un défi pour le n ° 1 de la division des poids légers et lourds.”

Le reste de la sous-carte “Rage on the Red Sea”:

L’ancien champion du monde à deux poids Badou Jack (26-3-3) combat Richard Rivera (21-0, 16 KO) dans un concours de poids croiseur en 10 rounds

Andrew Tabiti (19-1, 15 KO) et Tyrone Spong (14-0, 13 KO) entrent en collision dans un concours de poids lourds en huit rounds

L’Ukrainien des mi-lourds Daniel Lapin (5-0) affronte le Slovaque Jozef Jurko (9-6-1, 6 KO)

L’espoir super-léger Ziyad Almaayouf affronte le Mexicain Jose Alatorre (0-1)

Le plus grand combat de l’histoire de la boxe féminine – Claressa Shields contre Savannah Marshall – est en direct sur Sky Sports le samedi 10 septembre. Faites partie de l’histoire et achetez des billets pour l’épreuve de force de Londres ici.