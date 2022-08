Oleksandr Usyk contre Anthony Joshua 2: heures de début, comment regarder ou diffuser en ligne

Oleksandr Usyk et Anthony Joshua s’affrontent incroyablement bientôt dans un combat qui pourrait potentiellement définir l’héritage de Joshua, actuellement l’un des plus grands tirages de la boxe.

Joshua a perdu une décision assez convaincante contre le plus petit boxeur ukrainien en septembre de l’année dernière, aux prises avec la boxe technique et la vitesse pure d’Usyk, qui a passé une partie importante de sa carrière de boxeur à se battre au poids de croisière.

Joshua peut-il faire les ajustements nécessaires pour changer le résultat clair du premier combat? Ce sera un défi important, mais Joshua a déjà rebondi après une défaite. Après avoir perdu contre Andy Ruiz en 2019, il est revenu et a remporté une décision convaincante six mois plus tard.

Voici tout ce que vous devez savoir…

Usyk contre Joshua 2 date et heure de début

La carte principale pour Usyk contre Joshua 2 démarre le 20 août à 12 h 00 HAE (9 h HAP).

Pour les gens au Royaume-Uni, il est 17 heures le 20 août. Si vous regardez depuis Sydney, en Australie, il est 2 heures du matin le dimanche 21 août.

Comment regarder Usyk contre Joshua 2

Les gens aux États-Unis peuvent regarder Usyk contre Joshua à travers DAZN.

En fait, presque tout le monde en dehors des États-Unis peut également diffuser le combat via DAZN. Les exceptions incluent le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Ukraine et le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Les gens au Royaume-Uni devront passer par Billetterie Sky Sports et déboursez 26,95 £. Si vous regardez en Ukraine, vous n’aurez pas besoin de payer car les organisateurs saoudiens du jeu ont proposé le pays d’origine d’Usyk les droits TV gratuitement.

Besoin de plus d’options de visionnage internationales ? Essayez un VPN pour modifier votre adresse IP afin d’accéder aux options américaines, britanniques ou australiennes répertoriées ci-dessus. Voir les meilleurs VPN recommandés par les éditeurs CNET.

Carte de combat

Comme toujours avec les cartes de boxe et MMA, cela est sujet à changement.