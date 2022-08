Oleksandr Usyk cible Tyson Fury après avoir battu Anthony Joshua sur une décision partagée

Dimanche, Oleksandr Usyk s’est tourné vers le champion du monde des poids lourds rival Tyson Fury après avoir battu le Britannique Anthony Joshua sur une décision à points partagés pour conserver ses ceintures WBA, WBO, IBF et IBO à Djeddah.

Le “Rage on the Red Sea” en Arabie Saoudite était une revanche d’un combat à Londres en septembre, que l’Ukrainien a remporté sur décision unanime de prendre les ceintures de Joshua, mais avec plus d’intensité et d’émotion.

La pression était sur les deux anciens champions olympiques, Usyk représentant cette fois un pays luttant pour son existence après une invasion russe tandis que Joshua se battait pour son avenir en boxe.

Usyk est apparu confortablement devant lorsque la cloche finale a sonné à la King Abdullah Sports City Arena, mais le juge américain a étonnamment attribué le combat 115-113 à Joshua.

Les juges britanniques et ukrainiens ont décidé 115-113 et 116-112 pour Usyk.

La victoire a porté le record professionnel du joueur de 35 ans à 20 combats invaincus tandis que Joshua, 32 ans, a subi une troisième défaite dans ce qui pourrait s’avérer un tournant dans sa carrière.

Joshua, qui avait brandi le drapeau ukrainien avec Usyk alors qu’ils attendaient la décision dans ce qui semblait être une acceptation de la défaite, a ensuite eu un effondrement inhabituel.

Il a pris deux des ceintures, les a laissé tomber en quittant le ring et s’est dirigé vers le vestiaire avant de se retourner et de reculer entre les cordes pour prendre le microphone et s’adresser à la foule.

«Usyk est un sacré combattant. C’est juste de l’émotion », a déclaré le Britannique.

«Pour que ce gars me batte ce soir, j’aurais peut-être pu faire mieux, mais cela montre le niveau de travail acharné qu’il a dû fournir, alors s’il vous plaît, applaudissez-le en tant que champion du monde des poids lourds.

“J’étudiais l’Ukraine et tous les champions de votre incroyable pays. Je n’y suis jamais allé. Qu’est-ce qui se passe là-bas, je ne sais pas mais ce n’est pas agréable… dans ces circonstances, il a réussi à devenir champion.

TOILE IMPRIMÉ DE SUEUR

Le premier tour était provisoire, le corner de Joshua l’appelant à ajuster son rythme, et le combat s’est poursuivi avec Usyk utilisant son jab et ses coups de corps à bon escient.

La huitième manche a été brièvement interrompue pour que des serviettes essuient la toile glissante et imbibée de sueur, mais la neuvième manche a de nouveau augmenté la chaleur, Joshua profitant de son mieux avant qu’Usyk ne revienne fort au 10e.

Ayant besoin d’un KO et à court de temps, le plus grand et le plus lourd Joshua n’a pas pu porter les coups décisifs contre un adversaire agile et insaisissable qui a riposté durement.

“Au neuvième tour, je pensais que nous l’avions”, a déclaré le promoteur de Joshua, Eddie Hearn. « La 10e ronde a été l’une des meilleures rondes que j’ai vues.

«Ce qu’Usyk a fait dans les 10e, 11e et 12e était incroyable et c’était la différence ce soir parce qu’AJ n’a pas commencé assez vite mais il a mené un bien meilleur combat.

«Il a gravement blessé Usyk au neuvième et j’avais l’impression qu’il allait devenir fort. Mais Usyk est sorti comme un train.

À la cloche finale, les deux se sont embrassés et l’Ukrainien, qui était entré sur le ring dans un haut jaune et bleu “Colors of Freedom” alors que Joshua était tout de noir vêtu, est tombé à genoux.

Les pensées d’Usyk se sont ensuite tournées vers le chapitre suivant et un autre Britannique à battre, bien que le champion WBC Fury se soit déclaré à la retraite.

“Je suis convaincu qu’il veut me combattre. Je veux le combattre. Et si je ne combats pas Tyson Fury, je ne me bats pas du tout », a déclaré Usyk à la foule par l’intermédiaire d’un interprète au bord du ring.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a salué une « victoire difficile mais importante et nécessaire ».

“Défendre un titre de champion du monde est un symbole que quiconque est issu de la tradition cosaque n’abandonnera pas ce qui lui appartient, se battra pour cela et gagnera sans aucun doute”, a-t-il écrit sur Facebook.

(Écrit par Alan Baldwin à Londres, reportage supplémentaire par Ron Popeski à Winnipeg, édité par Chris Reese)

