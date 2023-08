Oleksandr Usyk : C’est de la boxe, pas un combat de rue | Daniel Dubois envisageait d’être « sale », déclare le promoteur | Nouvelles de boxe

Oleksandr Usyk a réfuté avec colère l’idée selon laquelle le coup de poing qui l’a terrassé au cinquième round de sa défense du titre mondial contre Daniel Dubois aurait dû être considéré comme un coup légitime.

Lorsque la droite de Dubois est entrée en collision avec la ligne de ceinture d’Usyk, le champion WBA, WBO et IBF a coulé sur la toile et, comme l’arbitre a jugé le coup de poing comme un coup bas, il a eu suffisamment de temps pour récupérer.

Usyk a ensuite laissé tomber Dubois à deux reprises et son challenger britannique a été éliminé au neuvième tour.

Usyk a utilisé son gaucher droitier pour délivrer le renversement final





Le promoteur de Dubois, Frank Warren, cherche à faire appel et souhaite que le combat lui-même soit déclaré sans contestation ou au moins qu’une revanche soit ordonnée.

Le champion unifié des poids lourds était cependant clair à son avis. « Vous n’avez pas le droit de frapper un homme [that area]. Écoute, la boxe c’est un sport pour gentlemen, ce n’est pas un combat de rue. C’est de la boxe », a-t-il déclaré après coup.

Usyk a également insisté sur le fait qu’il ne portait pas son short trop haut. « Comment puis-je être coupable de porter un short ? Le coup bas ne vient pas du fait de porter un short comme celui-ci mais du coup bas lui-même », a-t-il déclaré, avant d’ajouter en souriant : « Je suis prêt à me battre sans short ».

Son promoteur, Alex Krassyuk, est allé jusqu’à dire que Dubois visait délibérément Usyk sous la ceinture.

« Il est difficile d’exprimer du respect pour la façon dont ils ont traité le combat. Pour la manière dont ils voulaient remporter la victoire », a déclaré Krassyuk.

Usyk célèbre sa victoire devant ses supporters ravis





« Parfois, cela arrive, vous frappez quelqu’un avec un coup illégal, c’est normal. Quand vous continuez à faire cela exprès, cela signifie que vous avez une sorte de sale plan.

« La boxe est un art pur. C’est un sport pur et il doit rester pur. C’est pourquoi le gars doit mériter sa revanche. »

L’équipe d’Usyk espère toujours un affrontement incontesté pour le championnat des poids lourds avec Tyson Fury, qui détient le titre WBC.

Filip Hrgovic est cependant son prochain challenger obligatoire et le Croate attend également son tour.

« Hrgovic est le mandataire mais si nous voulons obtenir l’unification [against Fury] nous allons opter pour l’unification », a déclaré Egis Klimas, le manager d’Usyk.

« Si l’unification n’est pas réalisée, Hrgovic sera le prochain, bien sûr. »

La question de savoir si le coup bas de Dubois aurait dû être autorisé fait l’objet de nombreux débats.





Débat bas

Que le coup de poing qui a abattu Usyk était faible ou non, légitime ou légal était un sujet de discussion majeur après le combat pour le championnat des poids lourds. Cela a divisé l’opinion. Voici quelques-unes des réactions du monde de la boxe :

Liam Smith (ancien champion du monde)

« C’était bas. Que son protecteur soit haut ou non [which should have been pulled at the start of the fight if team Dubois felt it was high]c’est juste en dessous de la ceinture.

« Oui, Usyk a traité le temps qui lui était accordé, mais personne ne peut répondre s’il reste à terre si l’arbitre le compte. »

Josh Taylor (ancien champion incontesté)

« Dubois devrait être champion après ce coup au corps, ce n’était certainement pas un coup bas. Usyk n’aimait pas [it] et profité pleinement du temps imparti pour récupérer. Est-ce que Dubois a abandonné et a arrêté, ou était-ce juste un bon coup ? »

Lou DiBella (promoteur)

« Ce coup bas était très, très limite. Plus je le regarde, plus cela me ressemble à un bon coup de ceinture.

« Même si Usyk a clôturé le spectacle, il s’en est tiré avec un. »

Dave Coldwell (entraîneur)

« Beaucoup de combattants intelligents gagnent du temps lorsqu’ils sont blessés. Je crois qu’Usyk a été blessé par un coup légal. Mais je crois aussi que si l’arbitre compte, il se relève parce qu’il le doit. »

Matt Christie (éditeur de Boxing News)

« Ce n’était pas un coup légal. Et puis Usyk est resté là à le traire aussi longtemps qu’il le pouvait. Et puis il s’est levé et a assommé Dubois. Et puis tout le monde a perdu la tête. »

