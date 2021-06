Oleksandr Usyk attend la décision d’Anthony Joshua d’accepter le combat pour le titre mondial des poids lourds | Nouvelles de boxe

Oleksandr Usyk attend de découvrir si Anthony Joshua « est assez courageux » pour accepter un combat pour le championnat du monde des poids lourds.

La date limite du 31 mai, délivrée par la WBO qui a ordonné à Joshua d’affronter son challenger obligatoire, est écoulée – le promoteur du champion Eddie Hearn a déclaré : « Soit nous passerons un accord, soit nous abandonnerons » la ceinture.

« Nous attendons la décision du roi AJ s’il est assez courageux pour être détrôné », a déclaré le promoteur d’Usyk, Alexander Krassyuk, à Sky Sports.

Image:

Joshua est en pourparlers pour combattre Usyk



Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce qu’un accord soit conclu ou si Joshua pourrait chercher d’autres options, Krassyuk a déclaré: « Je n’en ai aucune idée pour le moment. Nous attendons sa décision. »

Il avait précédemment déclaré à Sky Sports: « Il n’y a aucun obstacle visible à la non-concrétisation de l’accord. »

Le champion des poids lourds IBF, WBA et WBO Joshua a reçu l’ordre d’affronter Usyk après l’échec de son affrontement incontesté prévu avec Tyson Fury, qui affrontera désormais Deontay Wilder le 24 juillet.

Le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, avait précédemment déclaré à Behind The Gloves à propos d’Usyk : « C’est le combat qui est le plus probable pour nous.

« Nous parlons également à d'autres personnes d'autres combats.

















1:13



Regardez le premier arrêt des poids lourds d’Usyk



« L’objectif est d’être incontesté. Tout ce qu’AJ a fait, c’est d’organiser des combats obligatoires pour garder la ceinture. Combien de temps lui reste-t-il pour le faire?

« Vous n’avez jamais la liberté de faire ce que vous voulez. Dans un monde idéal, nous aimerions faire ce que Saul ‘Canelo’ Alvarez a fait – avoir trois combats en six mois.

« Mais il s’agit de défendre les ceintures. Il veut devenir incontesté.

« Il ne veut pas perdre les ceintures mais ses mains sont toujours liées. »

« Usyk n’est pas un vrai concurrent poids lourd »

Dillian Whyte a déclaré à Sky Sports: « C’est un combat à mort. Usyk n’a pas l’air bien.

« Qui a-t-il combattu chez les poids lourds? Chazz Witherspoon, Derek Chisora. Il avait l’air terrible dans les combats. Il n’a pas de puissance de frappe.

Image:

Usyk a battu Chisora ​​lors de son dernier combat



« D’accord, il a un bon mouvement, mais ce n’est pas un bon mouvement. Au cruiserweight son mouvement était sympa, mais au poids lourd, son mouvement n’est pas sympa. C’est tellement négatif.

« Le combat de Derek Chisora, j’ai regardé les six premiers rounds et quand Derek était fatigué, j’étais comme, c’est de la foutaise. Derek était debout et il ne pouvait même pas l’arrêter. Il le frappait net et Derek marchait à travers .

« Usyk n’est pas un vrai concurrent poids lourd.

« Je viens toujours me battre et quiconque me combat, vous saurez que vous vous êtes battu, peu importe, gagnez, perdez ou faites match nul.

« Les deux combats que j’ai perdus, les gars ont subi des dégâts importants.

« Anthony Joshua a presque été mis KO quand je l’ai combattu. Si vous regardez les clips en arrière, vous l’entendez dire: » Si je lui avais pris une autre photo du corps, je me serais plié en deux « .

« Ces gars savent quoi qu’il en soit, gagner, perdre ou faire match nul. Je viens pour donner du travail. »

