Oleksandr Usyk a l’air «dangereux» alors qu’il s’entraîne férocement pour se préparer au match revanche d’Anthony Joshua | Nouvelles de boxe

Oleksandr Usyk a l’air “dangereux” au camp alors qu’il s’entraîne férocement pour son match revanche du 20 août avec Anthony Joshua, a révélé l’un de ses partenaires d’entraînement.

Le poids lourd kazakh Nursultan Amanzholov avait combattu Usyk avant son premier combat avec Joshua et a été rappelé dans son équipe pour aider à préparer le champion pour le match revanche en Arabie saoudite le mois prochain.

L’Ukrainien Usyk a l’air “dangereux” à l’entraînement, a déclaré le manager d’Amanzholov, Aamir Ali Sports du ciel.

Anthony Joshua et Oleksandr Usyk ont ​​​​refusé de se détourner du regard lors d'un face-à-face intense entre les deux hommes avant le match revanche pour le titre mondial des poids lourds



“Il [Amanzholov] dit qu’il y a des jours où Usyk part en guerre avec lui. Ce n’est pas facile de blesser Nursultan, mais il a été victime à plusieurs reprises. Mais beaucoup de ses poids lourds ont été renvoyés chez eux, s’ils ne peuvent pas rester au camp”, a déclaré Ali. “Ils ne peuvent pas suivre.”

L’espoir kazakh s’entraîne à Dubaï avec Usyk depuis juin pour ce combat. “Il dit [Usyk] est en excellente forme pour ce camp”, a déclaré le manager d’Amanzholov.

« Il a dit dès que [Usyk] est revenu de Djeddah, de la conférence de presse, le jour de son retour, il a téléphoné à Noursoultan qui était assis à son hôtel et lui a dit : « Je veux que tu t’entraînes aujourd’hui. Littéralement descendu de l’avion et a commencé à s’entraîner tout de suite et [Amanzholov] dit qu’il était de mauvaise humeur. Il était d’humeur très en colère, il voulait faire la guerre.

“Anthony Joshua a des ennuis.”

Le Kazakh était un amateur chevronné avant de devenir professionnel et est durable. Il a déjà combattu de gros puncheurs. “Il a pris tous les clichés du livre de (Daniel) Dubois, tous les clichés du livre et n’a pas bougé”, a déclaré Ali. “Ses pieds, pour un gars aussi grand, sont incroyables.

“Il a eu plus de 300 combats amateurs, c’est donc un enfant vraiment très dur. [He can take] beaucoup de punitions.”

Image:

Oleksandr Usyk s'entraîne avec de sérieuses intentions





Mais le combat d’Usyk a repoussé ses limites. Il s’est entraîné avec l’Ukrainien pour son premier combat avec Anthony Joshua l’année dernière.

Puis Ali a expliqué: “Il envoyait des poids lourds, six pieds six et ainsi de suite à la maison. Nursultan était l’un des seuls poids lourds qu’il a gardés tout au long du camp. Parce qu’il le défierait en fait et lui donnerait un moment très difficile et de ce que je comprends, il y avait des moments où Nursultan se faisait dire par Usyk: “Non, j’ai besoin que tu viennes plus fort.” Comme ne me retiens pas, va juste à la guerre.”

Les signes sont qu’un Usyk inspiré ne laisse rien au hasard alors qu’il entame son deuxième combat avec Joshua. Ses titres poids lourds IBF, WBA et WBO sont en jeu ainsi que le statut de l’Ukrainien dans la division. Tout sera décidé le 20 août.

