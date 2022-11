Oleg Zubkov vole des ratons laveurs et d’autres animaux du zoo de Kherson

Commentez cette histoire Commentaire

L’armée russe a acquis la réputation de piller son chemin à travers l’Ukraine, de prendre des machines à laver, des appareils électroniques, des artefacts culturels et même les ossements de l’amant de l’impératrice Catherine II. Mais le dernier vol – dont sept ratons laveurs, deux louves, des paons, un lama et un âne du zoo de Kherson – est entré dans le domaine de la farce.

Un zoo privé de Crimée, Taigan Lion Park, propriété d’Oleg Zubkov, l’a filmé en train de saisir des ratons laveurs par la queue et de les jeter dans des cages dans une vidéo YouTube intitulée “Nous sommes à Kherson”. Oleg Zubkov attrape des ratons laveurs à MAINS NUES !!!”

La vidéo le montrait avec deux assistants malmenant le lama dans une camionnette délabrée et sans fenêtre alors qu’un chien jappait à proximité. Une autre vidéo mise en ligne dimanche montrait deux loups qui, selon lui, provenaient du zoo de Kherson en train d’être déchargés au zoo de Crimée alors que deux chaînes de télévision russes filmaient l’événement. Il l’a appelé « évacuation temporaire ».

“Ce sera bien mieux pour les loups ici : grand territoire, soleil de Crimée, et en plus après la quarantaine, ils auront un mâle”, a déclaré Zubkov. “C’était leur rêve de vivre ici”, a-t-il déclaré dans des commentaires aux médias russes sur YouTube.

Il a déclaré que les animaux, y compris les louveteaux, seraient renvoyés après la réoccupation de Kherson par la Russie.

« Pour nous, c’est une mission humanitaire. Ces animaux n’ont pour nous aucune valeur zoologique. Nous avons nos propres loups. Nous avons 75 ratons laveurs. Nous pourrions faire de la viande de raton laveur en conserve », a-t-il dit avant de s’esclaffer, dans ce qui semblait être une blague maladroite. “Pardon. Mais sérieusement, nous avons beaucoup de ratons laveurs, mais nous avons pris ces animaux pour les maintenir en vie et pour que les habitants de Kherson soient heureux de les revoir en vie. Les animaux sont entre de bonnes mains.

Le ministère ukrainien de la Défense a publié l’une des vidéos et a mis en garde contre les représailles pour le vol du raton laveur.

Les occupants ont tout volé à Kherson : peintures des galeries d’art, antiquités des musées, manuscrits historiques des bibliothèques. Mais leur butin le plus précieux était un raton laveur qu’ils ont volé dans un zoo. Volez un raton laveur et mourez. pic.twitter.com/1mqBrrKjHQ — Défense de l’Ukraine (@DefenceU) 13 novembre 2022

Les troupes ukrainiennes ont repris la ville stratégique du sud la semaine dernière après une retraite russe. Kherson a été l’une des premières grandes villes à tomber sous l’invasion à grande échelle du Kremlin qui a commencé en février. Cette décision a été accueillie par des célébrations dans les rues après des mois d’occupation russe.

Les habitants de Kherson célèbrent la libération et décrivent le traumatisme de l’occupation

Le retrait des animaux a été largement rapporté dans les médias russes, dépeint comme une petite tache lumineuse dans une image par ailleurs sombre. Cela a été révélé lorsque la poète et blogueuse nationaliste russe Anna Dolgareva s’est vantée sur Telegram que la “seule bonne nouvelle” concernant la reddition de Kherson par Moscou était que son amie avait réussi à “voler un raton laveur” au zoo de Kherson.

“Nous ne rendrons pas le raton laveur”, a déclaré Dolgareva. “Nous récupérerons Kherson.”

Elle a déclaré qu’une chaîne Telegram sur le raton laveur Raccoon de Kherson avait été créée.

Le militant ukrainien pour les animaux Oleksander Todorchuk a confirmé le rapport sur Facebook.

Le mois dernier, le chef de l’administration russe désigné à Kherson, Vladimir Saldo, a déclaré que la Russie avait retiré les ossements de Grigori Potemkine de sa tombe à Kherson. Potemkine, une figure militaire russe du XVIIIe siècle, a annexé la Crimée, fondé la ville, gouverné les terres impériales de la Russie dans la région et créé la flotte de la mer Noire. Il était également connu comme l’amant et le proche protégé de l’impératrice Catherine II, connue sous le nom de Catherine la Grande.

La perte de la ville de Kherson brise les objectifs de guerre de Poutine en Ukraine

Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir emmené des enfants handicapés de Kherson vers la Crimée et la Russie, ainsi que d’avoir emmené des prisonniers de guerre. Des chaînes de médias locales indépendantes ont diffusé des vidéos de bus, de camions de pompiers, de matériel de construction et même d’un train miniature et de ses wagons pour enfants, tous chassés de Kherson dans les jours qui ont précédé la reddition de la ville par Moscou.

L’administration nommée par le Kremlin de Kherson a également retiré des centaines d’œuvres d’art et d’icônes de valeur de Kherson, vidant la galerie du 31 octobre au 3 novembre et emmenant les œuvres, enveloppées dans des chiffons et emballées dans des camionnettes banalisées, en Crimée avant la capitulation russe. de Kherson, selon le personnel du musée dans une publication sur Facebook le 4 novembre.

« Ils appellent ça ‘l’évacuation’. Dans notre langue, c’est ” pillage ” », a déclaré le message. Les œuvres ont ensuite été exposées au Musée central de Taurida dans la ville de Crimée de Simferopol. La police de Kherson a annoncé une enquête criminelle sur le vol des œuvres, bien qu’elle se concentre sur la stabilisation de la ville récemment reprise.

La police a également signalé que les forces russes avaient volé quatre voitures officielles d’un centre médical, du matériel informatique d’hôpital, des médicaments, des voitures de civils, des bateaux et des armes de chasse.

Les responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’avoir pillé ou endommagé des centaines d’institutions culturelles ukrainiennes pendant la guerre.