Oleg donne du travail aux Ukrainiens fuyant la guerre de Russie

Oleg Sutulov est derrière le comptoir de son café ukrainien du nord de Sydney.

La salle de 40 places de Waitara s’appelle Mavka, du nom d’un conte traditionnel ukrainien. Il a ouvert à la fin de l’année dernière avec une mission très importante.

« Nous avons commencé par n’employer que parce que beaucoup ont du mal ici », a déclaré l’homme de 54 ans à SBS News.

“L’Australie est un pays chanceux mais aussi un pays très cher. Donc, pour avoir une vie décente ici, il faut qu’ils aient un bon travail pendant un certain temps.

M. Sutulov dit qu’il a eu une très forte réponse aux offres d’emploi sur les réseaux sociaux et qu’il a jusqu’à présent embauché six ou sept jeunes travailleurs ukrainiens.

Personnel du café Mavka à Waitara à Sydney. Crédit: SBS / Sandra Fulloon Tous avaient fui l’Ukraine depuis le début de la guerre en février 2022, arrivant en Australie cette année-là avec peu de biens et encore moins d’argent.

“C’est vraiment difficile pour eux, il y a un choc culturel et ils ont besoin d’argent, d’un soutien financier”, déclare M. Sutulov.

Jusqu’à présent, plus de 4 000 Ukrainiens sont arrivés en Australie, de 8 000 approuvée par le gouvernement fédéral.

Parmi la jeune équipe de Mavka se trouve le barista Maksym Kobzar. Le jeune homme de 26 ans a fui Kyiv en mai de l’année dernière avec sa sœur, mais les souvenirs des bombardements russes restent vifs.

“Nous étions juste cachés dans le sous-sol, et il y avait des trous dans la maison à cause des tirs de missiles”, dit-il en prenant une pause pour faire du café.

“C’était tellement dangereux que nos parents ont décidé que ce serait bien si nous allions dans un endroit sûr en dehors de l’Ukraine.”

Barista Maksym Kobzar au café Mavka. Crédit: SBS / Sandra Fulloon Maksym est arrivé en Australie en mai dernier et, avec des compétences limitées en anglais, a dû relever de nouveaux défis pour trouver du travail.

“Il est vraiment difficile de trouver un emploi pour acquérir de l’expérience pour la première fois en Australie.

« Je suis donc très reconnaissant. J’aime cette communauté. Nous avons une belle équipe ici, nous sommes également tous Ukrainiens.

“Donc, je me sens plus à l’aise alors que j’essaie d’améliorer mon anglais.”

Son employeur, M. Sutulov connaît les difficultés de s’adapter à la vie dans un nouveau pays.

Il est arrivé avec sa femme Oksana il y a 18 ans via Israël. Il travaille toujours comme entrepreneur en informatique pendant qu’il travaille à la création du café .

“Nous avons des pics, comme certaines nuits où nous sommes complets, et nous devons malheureusement renvoyer des gens”, dit-il.

Un client à l’intérieur du café Mavka. Crédit: SBS / Sandra Fulloon “Mais le café n’est pas toujours occupé, il monte et descend, monte et descend.”

La nouvelle entreprise a ouvert ses portes en octobre 2022 et est l’un des changements de carrière qui ont défini sa vie.

La vie en Union soviétique

M. Sutulov est né à Kyiv lorsque l’Ukraine faisait partie de l’ex-Union soviétique. Il a grandi en parlant russe et en épousant l’idéologie communiste.

“J’étais un fier membre de l’organisation communiste de la jeunesse là-bas, portant le foulard rouge et marchant partout”, dit-il.

“Nous étions fiers de notre pays parce que nous ne savions rien d’autre et on nous a appris que les mauvais capitalistes de l’Ouest essayaient de nous détruire.”

L’Ukraine a récupéré son indépendance lorsque l’Union soviétique s’est dissoute en 1991, forçant beaucoup de personnes comme M. Sutulov à s’adapter.

M. Sutulov a étudié la musique pendant 15 ans, obtenant un diplôme au conservatoire de musique de Kyiv. Mais ses plans de poursuivre une carrière dans la musique ont déraillé lorsque l’Union soviétique s’est effondrée.

“Beaucoup de gens ont perdu leur emploi, leurs revenus, leurs perspectives”, dit-il.

Oleg Sutulov avec sa fille Anastasia, 17 ans. Crédit: SBS / Sandra Fulloon «Mais nous devions survivre. Nous avons donc acheté des articles à bas prix en Union soviétique et les avons transportés par la route jusqu’en Pologne, puis nous avons ramené des devises fortes.

“Croyez-moi, les professeurs, les enseignants et de nombreuses personnes hautement qualifiées faisaient cela parce qu’il n’y avait pas d’autre moyen de survivre.”

Pourquoi Oleg a cessé de parler russe

Ce n’est pas seulement l’économie ukrainienne qui a changé. M. Sutulov dit que de nombreuses personnes ont commencé à remettre en question les règles communistes répressives.

« Ce n’était pas instantané. C’était un processus », dit-il.

« Jusqu’en 1991, on nous faisait sentir que parler ukrainien était embarrassant. Ils nous ont fait sentir que si nous parlions ukrainien, nous étions du pays et pas très éduqués.

En tant que jeune homme, M. Sutulov “voulait la liberté” et “cherchait des moyens de faire l’expérience de la vie en dehors des barrières qu’ils ont construites pour nous”.

Il a finalement émigré en Australie en 2005 et parle couramment le russe. Cependant, lorsque la Russie a envahi l’Ukraine l’année dernière, il a pris une décision qui tient toujours.

« Je ne me sentais plus le droit de parler russe, alors j’ai arrêté de parler russe », dit-il.

« Les Ukrainiens sont se battre pour notre liberté, et ils luttent. Quand je parle aux gens en Ukraine, ils me disent “c’est l’hiver et nous n’avons pas de chauffage, mais nous avons du bois”. Donc, nous allons couper le bois. Nous n’avons pas de lumières. D’accord, nous survivrons, nous survivrons.

“Les Russes pensent qu’ils peuvent nous briser maintenant. Mais ils ne font que rendre les Ukrainiens plus déterminés.

Partager la culture ukrainienne à travers la nourriture

M. Sutulov dit que partager sa culture en Australie à travers la nourriture est un moyen de sensibiliser à la lutte de l’Ukraine pour la liberté.

“L’année dernière, peu d’Australiens savaient même où se trouvait l’Ukraine, mais cela change”, dit-il.

« Les habitants prennent le petit déjeuner avec nous et apprennent quelques mots ukrainiens. Et ils nous montrent leur soutien et leur appréciation.

Un plat ukrainien traditionnel de crêpes fourrées à la viande. Crédit: SBS / Sandra Fulloon Le café de M. Sutulov sert des plats traditionnels – des rouleaux de chou avec des boulettes de pommes de terre et de champignons parmi les plus populaires.

La plupart des plats sont basés sur des recettes familiales transmises de génération en génération.

« C’est la nourriture telle que la grand-mère la prépare », explique la belle-mère d’Oleg, Neila Sutulov.

«Nous faisons juste ce que nous pouvons, faire de la nourriture avec amour. Et oui, les gens adorent ça.

Neila Sutulov fait beaucoup de cuisine. Crédit: SBS / Sandra Fulloon La fille de 17 ans de M. Sutulov, Anastasia, termine ses études secondaires à proximité, et travaille également comme serveuse à temps partiel chez Mavka.

« Je suis très fier de ce que [my father] a fait. C’était beaucoup de travail acharné et cela a demandé beaucoup de temps et d’efforts, mais cela a porté ses fruits.

« Quand les gens dînent ici, ils demandent souvent comment dire « merci » en ukrainien, puis ils nous parlent. Donc, nous commençons à obtenir plus de traction pour l’Ukraine.

Une “petite île d’Ukraine” au milieu de l’Australie

Volodymyr Chornenkyi est l’un des habitués du café. Il est aussi de Kyiv.

“Ce restaurant est comme une petite île d’Ukraine, au milieu de l’Australie”, dit-il en dégustant une crêpe fourrée à la viande.

Volodymyr Chornenkyi, client de Mavka. Crédit: SBS / Sandra Fulloon « Mon pays me manque vraiment. Et quand vous venez ici, vous voyez cette nourriture et vous avez l’impression de revenir à la maison.

M. Chornenkyi fait partie de ceux qui craignent pour leurs amis et leur famille encore en Ukraine alors que la guerre approche de son sombre jalon, un an après le début du conflit, le 24 février, sans fin en vue.

« Mes tantes et oncles sont toujours là et je les appelle presque tous les jours. Et vous entendez les sirènes et les fusées », dit-il.

« Il y a quelques jours, il y a eu une grève à environ cinq kilomètres de chez moi. Il est toujours là, mais pour combien de temps ?

M. Sutulov dit qu’il reste confiant dans la victoire.

« Les guerres sont gagnées par des gens motivés. Et il n’y a aucune motivation chez celui qui se bat maintenant du côté russe », dit-il.

« Mais quand tu défends ta famille, quand tu défends ton pays, tu trouves la force.

“L’Ukraine va gagner parce que nous défendons notre pays, nous défendons nos familles et nous avons l’esprit.”