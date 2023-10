OLED vs LED vs MiniLED vs LCD : quel est le meilleur ?

Avantages:

Images lumineuses

Grand contraste

Des écrans géants

Les inconvénients:

Pas aussi bon que l’OLED

Plus cher que certaines autres technologies

Techniquement, le Mini-LED est une évolution des écrans LCD LED. Ils utilisent tous deux des LED pour créer de la lumière et une couche LCD pour créer une image. La différence réside dans la taille et le nombre de LED. Les mini-LED contiennent BEAUCOUP plus de LED et elles sont beaucoup plus petites. Cela ne semble peut-être pas être une énorme différence, mais c’est suffisant pour justifier une entrée différente sur cette liste.

Le principal problème des écrans LCD LED est que leur rapport de contraste n’est pas aussi bon que celui des OLED. En tant que tel, l’image n’est pas aussi bonne. Les mini-LED, comme tous les écrans LCD LED à gradation locale, peuvent améliorer leur rapport de contraste en atténuant certaines zones de l’écran afin que les zones sombres puissent apparaître plus sombres. Le problème est que même la meilleure zone de gradation locale était encore une zone assez grande de l’écran. Ainsi, un petit objet lumineux sur un fond sombre, par exemple un lampadaire, élèverait le niveau de la zone sombre environnante, la faisant apparaître grise. Bien que les ingénieurs aient fait beaucoup au fil des années pour minimiser ce problème, celui-ci persiste. Il le faut, c’est juste de la physique.

Avec la Mini-LED, un plus grand nombre de LED plus petites sont réparties à l’arrière du téléviseur. Dans la plupart des cas, ceux-ci réduisent considérablement la taille de la zone de gradation locale, ce qui rend le rapport de contraste fantastique pour un spectateur occasionnel. Pas parfait par pixel comme OLED, mais assez proche. Les téléviseurs mini-LED peuvent également produire des images extrêmement lumineuses, ce qui peut être pratique pour une visualisation de jour dans des pièces plus lumineuses. Il n’y a également pratiquement aucune chance de rétention d’image, donc pour les joueurs inquiets de gâcher leurs écrans OLED, le Mini-LED est une excellente alternative.

Le mauvais côté? Les mini-LED sont plus chères que leurs homologues LCD à LED, bien qu’elles soient généralement moins chères que les OLED.

