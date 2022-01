OLED-EX, le seul et plus

Bien que le CES de début janvier soit un moment populaire pour annoncer de nouvelles technologies, en particulier des téléviseurs, Philips a annoncé aujourd’hui sa gamme 2022. Il comprend de nouveaux modèles phares OLED et Mini-LED ainsi qu’un The One amélioré.

La gamme a été dévoilée lors de l’événement TP Vision Live avec un accent particulier sur le nouveau produit phare OLED807 qui est disponible dans des tailles de 48 à 77 pouces et promet des améliorations de la qualité de l’image et du son par rapport à son prédécesseur 2021 très apprécié.

Toutes les tailles, à l’exception du plus grand panneau, sont dotées d’un nouveau design avec un support pivotant à barre en T arquée et un châssis métallique extérieur « zéro cadre ».

Peut-être plus important est le nouveau panneau 4K OLED-EX, qui, selon Philips, « remplace les composés à base d’hydrogène dans sa construction par du deutérium plus efficace et plus stable ». Cela se traduit par 30% de luminosité en plus qu’un panneau OLED standard.

Le téléviseur est également livré avec un processeur P5 AI amélioré de 6e génération et un meilleur Ambilight. La société affirme que l’image sur l’OLED807 s’ajustera en fonction de la lumière ambiante, tandis que le célèbre Ambilight a désormais des détails et une précision des couleurs plus fins.

Sur ce modèle, vous obtenez Ambilight à 4 côtés et le téléviseur regorge d’autres technologies, notamment 4K à 120 Hz, HDMI 2.1, HDR10 +, Dolby Vision et, nouveau pour 2022, Imax Enhanced. En plus du taux de rafraîchissement élevé, les joueurs bénéficieront également de la nouvelle barre de jeu offrant un accès rapide et facile aux paramètres utiles.

Côté son, un système 70W 2.1 avec prise en charge Dolby Atmos. Si vous connectez d’autres haut-parleurs tels qu’un subwoofer et des satellites arrière, les haut-parleurs du téléviseur peuvent être utilisés comme canal central.

Il fonctionne sur Android TV 11. Il n’y a pas d’informations sur les prix ou la date de sortie pour le moment, mais il visera à affronter les meilleurs téléviseurs de Samsung, Sony et Panasonic.

L’Un 2022

Après son introduction il y a quelques années dans le but d’aider les consommateurs à choisir un téléviseur dans un marché occupé et déroutant, les ventes de The One ont triplé et il y a un nouveau modèle pour 2022.

Pour cette année, The One (alias le 8807) est disponible dans une gamme de tailles comprenant 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, mais un nouveau 83 pouces plus grand est le premier pour n’importe quel téléviseur Philips. Quelle que soit la taille que vous choisissez, The One dispose d’un écran 120 Hz utilisant un panneau LCD et prend en charge HLG, Dolby Vision et HDR10+.







Vous obtenez un processeur P5 de 5e génération, Ambilight à trois côtés et des « lunettes argentées ultra-minces » sur ces côtés. Il comprend également la barre de jeu de l’OLED807 et partage des spécifications telles que HDMI 2.1 et Dolby Atmos, bien qu’avec un système audio 20W moins puissant.

Essentiellement, ce que vous obtenez est une version similaire, mais de qualité inférieure, du produit phare OLED à un prix que plus de consommateurs pourront se permettre. Encore une fois, il n’y a pas de prix ni de date de sortie pour The One 2022.

Également dans la gamme 2022 pour Philps, plusieurs téléviseurs de 4K Mini-LED, jusqu’aux téléviseurs HD pour ceux qui ont un petit budget. La société a également annoncé une nouvelle plate-forme AV sans fil Fidelio, ainsi que des haut-parleurs et des écouteurs Bluetooth.