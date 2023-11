O’Leary nommé dans la classe d’honneur de l’ACC – Football – Georgia Tech Yellow Jackets

LES APPARTEMENTS – George O’Learyqui a remporté un championnat de la Conférence de la côte atlantique, trois matchs de bowling et 52 matchs au total au cours de ses sept saisons en tant qu’entraîneur-chef de Georgia Tech, représente les Yellow Jackets dans la classe d’honneurs de football de l’ACC 2023, qui a été annoncée mardi.

O’Leary a été nommé deux fois entraîneur de l’année par l’ACC au cours de ses sept saisons à la tête des Yellow Jackets (1995-2001). Il a mené Tech au deuxième championnat de l’ACC de l’histoire de l’école en 1998, lorsque les Jackets ont affiché une fiche globale de 10-2 (7-1 ACC), couronnée par une victoire de 35-28 contre Notre Dame au Gator Bowl de 1999 et un No. 9 classement national final.

Au total, O’Leary a mené Georgia Tech à une fiche globale de 52-33, six saisons gagnantes et trois places au bowling au cours de ses sept saisons en tant qu’entraîneur-chef. En plus de ses deux prix d’entraîneur de l’année de l’ACC (1998 et 2000), il a été l’entraîneur national de l’année Bobby Dodd en 2000.

Avant ses sept saisons comme entraîneur-chef, O’Leary a été coordonnateur défensif et entraîneur de la ligne défensive de Tech pendant un total de cinq saisons (1987-91 et 1994). En tant que DC des Yellow Jackets, il a aidé Tech à remporter son quatrième championnat national en 1990.

Les nombreux joueurs éminents qu’O’Leary a entraînés à Georgia Tech incluent l’actuel entraîneur de la ligne défensive des Yellow Jackets. Marco Coleman (1989-91), qui faisait partie de la première équipe All-American et a remporté un titre national sous la tutelle d’O’Leary en tant qu’entraîneur adjoint, finaliste du trophée Heisman 1999 et membre du Temple de la renommée du football universitaire Joe Hamilton (1996-99) et actuel entraîneur-chef de Tech Clé Brent (1996-2000).

O’Leary a été intronisé au Georgia Tech Sports Hall of Fame en 2020.

La classe d’honneurs de football de l’ACC 2023 est composée d’un représentant de chacune des 14 institutions de football de la conférence. O’Leary et les 13 autres lauréats seront célébrés lors du programme ACC Football Honors présenté par la Charlotte Sports Foundation le vendredi 1er décembre au Belk Theatre de Charlotte, Caroline du Nord. La classe sera également reconnue lors du championnat de football ACC de la soirée suivante. Match qui débutera à 20 heures le samedi 2 décembre au stade Bank of America de Charlotte. ACC Network diffusera une émission télévisée des ACC Football Honors le vendredi 15 décembre à 19 heures.

Parmi les autres membres de la classe d’honneurs de football de l’ACC 2023 figurent Gosder Cherilus du Boston College, Jeff Bostic de Clemson, Matt Daniels de Duke, Charlie Ward de l’État de Floride, Michael Bush de Louisville, Dennis Harrah de Miami, Alge Crumpler de Caroline du Nord, Ray Agnew de NC State, Jackie Sherrill de Pitt, Robert Konrad de Syracuse, Rondé Barber de Virginia, Jeff King de Virginia Tech et Bill Ard de Wake Forest.

O’Leary sera présent au stade Bobby Dodd du Hyundai Field le samedi 18 novembre lorsque Georgia Tech célébrera le 25ème anniversaire du championnat ACC 1998 des Yellow Jackets et de la victoire du Gator Bowl en conjonction avec la finale de l’ACC de Tech contre Syracuse. Le coup d’envoi est fixé à 20h

Il reste des billets pour les deux derniers matchs à domicile de Georgia Tech de la saison régulière – le 18 novembre contre Syracuse et le 25 novembre contre son rival Georgia. Cliquez sur ICI pour acheter des billets en ligne.

Initiative d’entraînement compétitif, deuxième tour

Cherchant à s’appuyer sur le succès de la Competitive Drive Initiative de l’année dernière, Georgia Tech, la Georgia Tech Foundation et Georgia Tech Athletics s’associent une fois de plus pour lancer Competitive Drive Initiative Turn 2. CDI Turn 2 a pour objectif de collecter 2,5 millions de dollars en nouveaux dons pour le Fonds de bourses d’études sportives du Fonds Alexander-Tharpe d’ici le 31 décembre. Georgia Tech et la Georgia Tech Foundation égaleront les dons éligibles dollar pour dollar pour un impact potentiel de 5 millions de dollars pour l’athlétisme technologique. Comme l’année dernière, non seulement les dons au CDI Turn 2 seront doublés, mais les avantages du contributeur en termes de niveaux et de points de priorité seront également accordés au Fonds AT. Pour en savoir plus et contribuer en ligne, visitez atfund.org/turn2.

