Olean Chamber nomme LOUIE, entreprise entreprenante et lauréate du prix présidentiel | Nouvelles

OLEAN — Une entreprise et deux particuliers reçoivent la plus haute distinction décernée par la Chambre de commerce de la région du Grand Olean.

La Chambre a annoncé que les gagnantes de son prix LOUIE sont Colleen Taggerty ; Le prix Entreprenant Business est Total Senior Care ; et le lauréat du Prix présidentiel est David J. Koebelin.

« Colleen, David et Total Senior Care incarnent le meilleur de la communauté des affaires de la grande région d’Olean », a déclaré Meme Yanetsko, directeur de l’exploitation de la Chambre. « Bien que nous ayons reçu de nombreuses nominations intéressantes pour nos prix cette année, ces récipiendaires se sont vraiment démarqués comme étant méritants. Ils ont tous placé la barre haute. »

Taggerty, président de l’école catholique Southern Tier et ancien surintendant du district scolaire d’Olean City, reçoit le prix LOUIE de cette année. Le LOUIE est décerné à une personne qui symbolise l’esprit d’entreprise de la grande communauté Olean, qualités qui ont été incarnées dans la vie de Louis Marra – Love of Olean, United In Enterprise. La récipiendaire de l’année dernière était Karen Fohl de la Fondation de l’Hôpital général Olean.

Total Senior Care est le lauréat cette année du Enterprising Business Award. L’organisation a été fondée en 1971 sous le nom d’Olean Homemakers Service, puis s’est développée et a fusionné jusqu’à devenir Total Senior Care en 2008. L’honneur est décerné à une entreprise ou à une organisation à but non lucratif qui illustre le charme unique de la « ville natale » du grand Olean. zone en termes d’administration/exploitation, de service à la clientèle ou d’affichage de l’inventaire. Les agences du niveau sud ont été les bénéficiaires de l’année dernière.

Le prix présidentiel reviendra à Koebelin, ancien vice-président des ressources humaines de Cutco Corp. Le prix est décerné à une entreprise, une organisation ou un individu qui est emblématique et fait partie intégrante du tissu de la communauté des affaires de la grande région d’Olean. Les récipiendaires sont sélectionnés par le conseil d’administration de la Chambre. La récipiendaire de l’année dernière était AnnMarie Wright.

Les profils complets des gagnants seront publiés dans les semaines à venir, ont indiqué les responsables de la Chambre.

Les gagnants de cette année seront honorés lors du 117e dîner annuel de la Chambre, le 2 novembre au restaurant Old Library. Pour plus d’informations sur le dîner ou pour acheter des billets, contactez la Chambre au 716-372-4433.