Ole! Une société espagnole développe un robot capable de cuisiner de la paella seule et obtient un coup de pouce du chef

Un robot peut-il cuisiner une paella aussi savoureuse que celle préparée par un chef espagnol? Oui, c’est possible, selon un maître cuisinier qui l’a essayé. La société espagnole BR5 a développé un robot capable de cuisiner l’un des plats les plus connus de la cuisine nationale. Le produit a déjà suscité l’intérêt de certaines chaînes hôtelières et resorts hors d’Espagne. «Bien sûr, un plat de riz fait maison un dimanche aura toujours un goût différent… Nous ne cherchons pas à y parvenir, notre objectif est de voyager à travers le monde et de pouvoir manger le même riz que nous mangeons dans notre pays, dans un pays différent », a déclaré le fondateur de BR5, Enrique Lillo, à Reuters.

Certains parcs d’attractions et centres de villégiature au Japon ont déjà leur propre robot de paella, a ajouté Lillo. Mais cela peut aussi plaire aux locaux.

«À mon avis, c’est un outil formidable, et ‘Ole!’ pour les développeurs parce que j’ai adoré », a déclaré Maria Munoz, chef de la paella et directrice de l’école de gastronomie« Cocinea »après avoir essayé la paella robotisée.

Le robot se compose d’une cuisinière à commande électronique et d’un bras mécanique qui place les ingrédients sautés sur la poêle à paella, ajoute le riz puis le remue avec une cuillère à fente avant de verser le fumet de poisson.

Tous les ingrédients doivent être préparés à l’avance et sont déjà dosés pour une paella. Une fois que tous les ingrédients sont dans la casserole, le robot remue et la secoue constamment jusqu’à ce que ce soit fait.

Munoz a déclaré que ce serait très utile pour les restaurants car cela aide à faire plus de paellas à la fois.

«Si vous n’avez qu’un cuisinier de paella, vous ne pouvez en faire que 20 au maximum parce que c’est fou, surtout trouver le bon endroit pour la paella», a-t-elle ajouté.

