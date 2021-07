Ole reste au volant ! Le patron de Manchester United, Solskjaer, signe un nouvel accord pour le lier à Old Trafford jusqu’en 2024

Solskjaer est sur la sellette United depuis qu’il a été nommé manager par intérim à la suite du limogeage de Jose Mourinho en décembre 2018 – plus tard, il a obtenu un contrat permanent après avoir impressionné au cours de ses premiers mois dans le rôle, remportant 14 de ses 19 premiers matchs en charge.

Il a été crédité d’avoir stabilisé le navire à Old Trafford après les régimes peu impressionnants de Mourinho, Louis Van Gaal et David Moyes, et a guidé le club vers une troisième place lors de sa première saison complète de Premier League.

Il a terminé deuxième de la ligue la saison dernière, à 15 points du vainqueur en fuite Manchester City, et a également mené les Red Devils à la finale de la Ligue Europa, où ils ont été battus aux tirs au but par l’équipe de LaLiga Villarreal.

Nous sommes ravis de vous annoncer qu'Ole a signé un nouveau contrat avec le club !

« Tout le monde connaît le sentiment que j’ai pour ce club et je suis ravi d’avoir signé ce nouveau contrat« , a déclaré Solskjaer après avoir finalisé son nouvel accord.

« C’est une période passionnante pour Manchester United ; nous avons construit une équipe avec un bon équilibre entre jeunes et joueurs expérimentés avides de succès.

« J’ai une équipe d’entraîneurs fantastique autour de moi et nous sommes tous prêts à franchir la prochaine étape de notre voyage.

Manchester United veut remporter les plus grands et les meilleurs trophées et c’est ce que nous recherchons tous. Nous nous sommes améliorés, sur et en dehors du terrain, et cela continuera au cours des prochaines saisons.

« J’ai hâte de sortir devant un Old Trafford bondé et de commencer cette campagne. »

L’enthousiasme de Solskajer a été égalé par le président exécutif sortant de United, Ed Woodward, qui a crédité le patron du club d’avoir joué un rôle déterminant dans l’établissement d’une nouvelle culture au sein du célèbre club.

« Ole et son équipe ont travaillé sans relâche pour mettre en place les bases d’un succès à long terme sur le terrain, » il a dit.

« Les résultats sont devenus de plus en plus visibles au cours des deux dernières saisons et nous sommes tous impatients de voir cette équipe passionnante se développer davantage dans les années à venir.

« Ce qui est particulièrement agréable, c’est la façon dont ces progrès ont été réalisés avec un mélange de jeunes talents locaux et de recrues de haut niveau, jouant au football offensif dans les meilleures traditions de Manchester United. Nous sommes plus convaincus que jamais que, sous la direction d’Ole, nous allons dans la bonne direction. »

L’approbation par Woodward du règne de Solskjaer ne semble pas vaine. Le club, qui est le plus gros dépensier du football européen au cours des trois dernières saisons, se prépare à nouveau à une dépense estivale massive pour financer de nouvelles recrues – avec l’accord de 100 millions de dollars pour la star anglaise Jadon Sancho déjà confirmé.

Des supporters du Paris Saint-Germain ont placé une banderole anti-Paul Pogba devant le Parc des Princes – « Pogba, tu devrais écouter ta mère, elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus ! »

Le club semble également proche de la capture du défenseur international français du Real Madrid Raphael Varane et a également été lié dans la presse à une décision ambitieuse pour Leon Goretzka du Bayern Munich.

Un joueur qui semble déterminé à partir, cependant, est la signature record du club, Paul Pogba. Les rapports suggèrent que United se prépare à une offre pour le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain – avec tout accord susceptible d’être à prix réduit, étant donné que son contrat doit expirer dans un an.

Cette décision pourrait bien être compliquée par des manifestations devant le stade Parc des Princes du club à Paris, où certains fans ont clairement exprimé leur objection au transfert potentiel après les commentaires faits par Pogba sur le PSG dans le passé, déclarant son soutien à ses rivaux de Marseille.

« Pogba, tu devrais écouter ta mère – elle ne veut pas de toi ici. Nous non plus! » lisait une banderole visible cette semaine à l’extérieur du stade.