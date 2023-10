Ole Miss et LSU se combinent pour plus de 1 300 verges offensives totales alors que les Rebels s’en sortent bouleversés

Le n°20 Ole Miss a surpris le n°13 LSU samedi à domicile, s’imposant 55-49 grâce à un touché avec 39 secondes à jouer.

Les Rebels ont accumulé 706 verges au total alors que le quart-arrière Jaxson Dart a lancé pour 389 verges et quatre touchés et que le demi offensif Quinshon Judkins s’est précipité pour 177 verges et un touché. Les Tigers ont accumulé 637 verges au total avec le quart-arrière Jayden Daniels qui a lancé 414 verges et quatre touchés.

Les 49 points de LSU étaient les deuxièmes plus marqués jamais marqués lors d’une défaite.

