Ole Gunnar Solskjaer veut que les stars de Man Utd prouvent une chose contre Southampton

Ole Gunnar Solskjaer dit que ses joueurs de Manchester United doivent prouver qu’ils ont «appris des leçons» en poursuivant une longue série de victoires.

Après un mauvais début de saison, United est à la recherche d’une quatrième victoire consécutive toutes compétitions confondues et d’une troisième consécutive en Premier League.

Solskajer emmène son équipe de United, actuellement neuvième, à Southampton, cinquième, dimanche,

“Bien sûr, nous voulons que cette course se poursuive, mais nous savons à quel point Southampton a réussi récemment ou récemment, ou au cours de la dernière année environ”, a déclaré Solskjaer.

«Pourtant, nous avons un bon bilan à l’extérieur et nous sommes là-haut depuis le début de janvier, lorsque nous avons eu des tenants et des aboutissants, des transferts, je pense que c’était un grand tournant pour nous.

«Depuis, nous avons remonté la table et, en fonction du nombre de matchs que vous retournez, je pense que nous obtenons cette cohérence.

«Nous savons que c’est un beau défi et un bon test pour l’équipe maintenant, pour voir si nous avons vraiment appris nos leçons des matchs que nous avons joués contre eux la saison dernière.

United a fait match nul à la maison et à l’extérieur avec les Saints la saison dernière et se retrouvera sans Paul Pogba et Scott McTominay ce week-end, aucun n’ayant pu s’entraîner.