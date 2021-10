Ole Gunnar Solskjaer va « gérer » les minutes de Cristiano Ronaldo pour maintenir l’impact

Ole Gunnar Solskjaer se méfie de devoir gérer les minutes de Cristiano Ronaldo pour que le joueur de 36 ans reste au niveau qui l’a vu marquer cinq fois en autant de matchs depuis son retour à Manchester United. Ronaldo a marqué à la 95e minute pour assurer une victoire 2-1 sur Villarreal en Ligue des champions mercredi et alléger légèrement la pression sur Solskjaer après une série de trois défaites en quatre matchs. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a arraché sa chemise pour célébrer son physique ciselé et Solskjaer a salué le professionnalisme du Portugais comme exemple pour les autres membres de son équipe. Mais le Norvégien a reconnu qu’il ne pourra pas compter sur Ronaldo tout le temps.

« Il a eu un grand impact sur et en dehors du terrain sur son professionnalisme », a déclaré Solskjaer. « Bien sûr, il y a les buts – cinq buts en cinq matchs disent tout.

« À son âge, il est encore en forme. Bien sûr, nous devons le gérer, nous assurer qu’il peut continuer avec sa forme. C’est un très bon exemple pour tout le monde dans la façon dont il se prépare, comment il se comporte.

« Cela a été un très, très bon impact jusqu’à présent et cela ne fait qu’un mois alors que cela continue. »

United est de nouveau en action à Old Trafford samedi, moins de trois jours après leurs efforts européens et Solskjaer n’est pas satisfait du programme qui les voit débuter à l’heure du déjeuner, tandis que Liverpool et Manchester City s’affrontent dimanche après-midi.

« Nous n’avions aucune explication, mais c’est la télé bien sûr. Il n’y a pas du tout de bon sens. Nous avons eu le même scénario la saison dernière », a ajouté Solskjaer.

«Nous et Chelsea ont tous deux joué mercredi et auraient pu facilement jouer dimanche tandis que City-Liverpool aurait pu l’être samedi. Le bon sens n’est peut-être pas si commun. »

Le patron de United a déjà l’embarras du choix en attaque et pourrait bientôt avoir une autre star parmi laquelle choisir alors que Marcus Rashford approche de son retour d’une opération à l’épaule.

Rashford n’a pas joué pour un club ou un pays depuis la défaite finale de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Italie.

« Marcus s’est entraîné pleinement pour la première fois aujourd’hui avec contact », a déclaré Solskjaer.

« Il y a eu quelques tacles sur lui mais il semblait bien, ce qui était agréable à voir. »

