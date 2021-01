Dans la fraîcheur de la nuit d’Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer observait anxieusement les temps d’arrêt.

Il y avait une avance de 2-1 pour Manchester United pour se protéger contre Aston Villa et la possibilité de se mettre à égalité avec le leader de la Premier League, Liverpool.

Matty Cash s’est d’abord vu refuser l’égalisation par l’arrêt du gardien David de Gea. Ensuite, le défenseur de United Eric Bailly a fait un blocage décisif de Keinan Davis avec le temps écoulé.

Il y a une raison derrière la couleur de mes cheveux, a déclaré Solskjaer à propos de ses mèches grises, «et c’est juste que nous aimons le faire à la dure à Man United.

Quand le coup de sifflet final a sonné, ce n’était pas étonnant, Bailly était si triomphant et embrassé par Bruno Fernandes, qui a frappé le vainqueur du point de penalty.

Une course sans victoire de la ligue qui a été prolongée à 10 matchs avec huit victoires a le record de 20 fois champion d’Angleterre bien placé pour relever un défi pour un premier titre depuis qu’Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

Solskjaer ne prend pas de l’avance sur lui-même, surtout après avoir vu si difficile de protéger cette victoire après l’annulation de la tête d’Aaron Wan-Bissaka en première période par Bertrand Traor avant que Fernandes ne convertisse le penalty remporté par Pogba.

Nous avons montré de quoi nous sommes capables et nous nous améliorons également à domicile, a déclaré Solskjaer, qui ressentait la chaleur lorsque United a été éliminé de la Ligue des champions il y a un mois. «Ce résultat est énorme pour la confiance et pour l’attitude.

MOYES TRIUMPHS

Le premier manager à avoir essayé et échoué de s’appuyer sur les réalisations de Ferguson à United était David Moyes, qui a été limogé en 2014 après moins d’une saison en tant que successeur de l’Ecossais.

Mais il a commencé 2021 en bonne forme, voyant West Ham remonter à la 10e place avec une victoire 1-0 sur un autre ancien club: Everton. C’est tellement serré dans la moitié supérieure du classement que West Ham n’est qu’à trois points de retard sur Leicester et Everton, troisième.

Après quatre défaites précédentes en tant qu’entraîneur de l’opposition à Goodison Park depuis son départ pour United en 2013, Moyes a vu Tomas Soucek marquer un vainqueur à la 88e minute. Ce n’était que la deuxième victoire de West Ham en sept matches.

Venir ici ce soir et gagner était vraiment important », a déclaré Moyes, qui est un an après son deuxième passage en charge de West Ham. Everton est dans un grand moment, a bien joué, a obtenu d’excellents résultats et a eu la chance de passer deuxième, vous ne pouvez donc pas sous-estimer ce que cela signifierait pour Everton.

Cela aurait pu signifier aller à moins d’un point de Liverpool, mais une séquence de quatre victoires consécutives s’est terminée à la place pour l’équipe de quatrième place de Carlo Ancelotti.

Ce n’était pas une bonne performance, nous ne méritions pas de gagner, nous ne méritions pas de perdre, a déclaré Ancelotti. Ils ont eu une déflexion chanceuse, nous avons perdu le match et sommes déçus et frustrés.