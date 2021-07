Ole Gunnar Solskjaer signe un nouveau contrat avec Manchester United jusqu’en 2024 | Actualités footballistiques

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a signé un nouveau contrat avec le club jusqu’en 2024, avec une option d’une année supplémentaire.

L’ancien attaquant du club Solskjaer est initialement intervenu en tant que patron par intérim à Old Trafford en décembre 2018, remplaçant Jose Mourinho.

Après avoir mené United à 14 victoires en 19 matches, Solskjaer a été récompensé par un contrat de trois ans en 2019, qui devait expirer à la fin de la saison 2021/22.

Solskjaer a mené le club à une troisième place en Premier League lors de sa première saison complète en charge. United a terminé deuxième du classement la saison dernière et a également atteint la finale de la Ligue Europa, où ils ont été battus aux tirs au but par la Liga Villarreal.

L’avenir de Pogba reste incertain

Paul Pogba, quant à lui, est « de plus en plus improbable » de signer une nouvelle prolongation de contrat à Manchester United au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain.

Les pourparlers entre les représentants de Pogba et United n’ont pas abouti à une résolution, des informations affirmant qu’une offre concrète avait été rejetée par le milieu de terrain français.

















Le joueur de 28 ans est entré dans la dernière année de son contrat actuel et United doit maintenant prendre la décision de le vendre cet été ou de lui permettre de voir son contrat.

Le Paris Saint-Germain est intéressé par la signature de Pogba – mais pour l’instant, il n’y a eu aucune offre officielle ni contact de club à club.

Pogba, qui peut signer un accord de pré-contrat avec un club étranger en janvier, veut évaluer toutes ses options avant de se prononcer sur ce qui risque d’être le dernier gros contrat de sa carrière.

Plus à venir…..

Il s’agit d’une actualité de Manchester United qui est en cours de mise à jour et plus de détails seront publiés sous peu. Veuillez actualiser cette page pour les dernières mises à jour.

