Ole Gunnar Solskjaer salue Edinson Cavani et David de Gea alors que Man Utd atteint la finale de la Ligue Europa | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer a salué l’attaquant à feuilles persistantes Edinson Cavani ainsi que le gardien de but David de Gea après que Manchester United ait atteint sa première finale de son mandat avec un triomphe en Ligue Europa contre la Roma.

Une victoire 6-2 au match aller à Old Trafford signifiait que United avait déjà un pied dans la finale de Gdansk avant le voyage en Italie, où la Roma a mis les choses mal à l’aise et a remporté une demi-finale retour divertissante 3-2.

Solskjaer a admis qu’il était déçu par une présentation erratique en seconde période au cours de laquelle son équipe a concédé trois fois.

Mais il a fait l’éloge de Cavani – qui a suivi son doublé aller avec deux autres buts à Rome – ainsi que de De Gea, dont la position a cette saison fait l’objet d’un examen de plus en plus minutieux avec l’émergence de Dean Henderson.

Cavani célèbre le premier but contre la Roma



« La raison pour laquelle nous sommes ici, c’est parce que nous avons un avant-centre qui a marqué quatre buts lors du match nul », a déclaré Solskjaer à propos de l’attaquant uruguayen dont le contrat expire cet été.

«Edinson a de nouveau montré pourquoi nous voulons le garder à Old Trafford.

« Le football a son propre langage. Edinson a prouvé ce soir, lors des matchs précédents et tout au long de sa carrière ce qu’un avant-centre devrait faire à la fois sur et hors du ballon, à la fois pour se préparer aux matchs et pour se remettre des matchs. »

« C’est un professionnel de haut niveau et tout le monde dans mon équipe peut apprendre de lui. »

De Gea «l’homme du match» – mais a-t-il gagné la dernière place?

David de Gea a réalisé une série d'arrêts époustouflants



De Gea était un autre joueur hors pair au Stadio Olimpico, produisant de beaux arrêts précoces, puis quelques arrêts remarquables alors que United vacillait après les efforts rapides d’Edin Dzeko et de Bryan Cristante.

« Nous avons continué à perdre le ballon dans des positions difficiles, mais heureusement, nous avons l’un des meilleurs gardiens de but du monde », a ajouté Solskjaer. BT Sport.

Lorsqu’on lui a demandé si De Gea avait assuré sa place dans les buts pour la finale, Solskjaer a déclaré lors de sa conférence de presse: « David était vital et était l’homme du match pour moi. Il était le joueur le plus remarquable.

















Solskjaer fait l'éloge de De Gea malgré sa défaite face à la Roma mais ajoute qu'il ne peut pas garantir que l'Espagnol partira en finale



« La finale est encore à trois semaines et nous avons encore de nombreux matchs à jouer.

« David a mis une très bonne application bien sûr avec sa performance.

« La preuve est toujours sur le terrain. Vous devez être performant et vous gardez votre place dans l’équipe quand vous jouez bien. »

Une justification pour Solskjaer?

















Solskjaer dit que son équipe devra améliorer son match contre Villarreal en finale de la Ligue Europa après sa défaite lors du match retour de leur demi-finale contre la Roma



Après avoir chuté en demi-finale à quatre reprises au cours des deux dernières saisons, United a eu la chance de remporter pour la cinquième fois un tir à la gloire contre Villarreal en Pologne le 26 mai.

« Ça fait du bien », a admis Solskjaer.

« Nous avons joué une très bonne mi-temps à Old Trafford, ce qui nous a permis de passer. Je n’aime jamais perdre un match, surtout la façon dont nous l’avons fait mais ça allait toujours être un de ces matchs qui allait être ouvert, avec des chances. pour les deux équipes.

« Cela aurait pu être 6-6 ou même 8-6 pour eux! C’était un match de football étrange.

« La deuxième mi-temps a été décevante, très médiocre, mais nous sommes en finale et nous attendons avec impatience le 26 mai. C’est un événement unique. Tout peut arriver mais nous nous préparerons bien. »

Lorsqu’on lui a demandé lors de sa conférence de presse s’il pensait que l’obtention d’une place en finale était une justification de son travail à Old Trafford après des questions précédentes sur ses lettres de créance, Solskjaer a déclaré: « Lorsque vous arrivez à une finale, même après avoir été félicité ou critiqué, cela n’a pas vraiment d’importance.

«Lorsque vous êtes en finale, vous avez une chance de gagner la compétition dans laquelle vous êtes.

« Cela n’a rien à voir avec moi personnellement, je suis juste heureux pour les garçons d’avoir quelque chose à espérer à la fin de la saison. »

Analayis: Solskjaer mérite une date finale

Image:

Manchester United affrontera Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai



Adam Bate de Sky Sports:

Après quatre défaites en demi-finale lors de quatre tentatives précédentes en tant que manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer est enfin en finale et malgré une brève frayeur en seconde période contre la Roma au Stadio Olimpico, personne ne pouvait oser nier que cela était mérité sur les deux manches.

Le patron de United ne prenait aucun risque non plus, nommant une équipe étonnamment forte à Rome qui comprenait Bruno Fernandes et Paul Pogba malgré une avance de quatre buts.

Mais pourquoi pas? La position de United en Premier League semble assurée avec une rotation nécessaire de toute façon dans les prochains jours, compte tenu de cette liste de matches encombrée. La Ligue Europa est maintenant la priorité, offrant l’argenterie qui marquerait l’amélioration évidente de cette équipe.

David de Gea était occupé dans la Ville éternelle mais United a montré sa qualité dans le dernier tiers. On dit qu’Anthony Martial pourrait encore revenir avant la fin de la saison, mais ce ne serait que le banc pour lui à Gdansk, quelle que soit la forme suprême de Cavani.

Fernandes était encore meilleur, sa créativité remarquable. Le Portugais a transformé ce club au cours des 16 derniers mois, mais il veut maintenant qu’un trophée le montre aussi. Sur cette forme, Solskjaer United devrait être considéré comme un favori chaleureux pour le livrer contre Villarreal.

Et après?

Manchester United affrontera maintenant trois matchs de Premier League en cinq jours, à commencer par le voyage pour affronter Aston Villa, en direct sur Super dimanche; la couverture commence le Sky Sports Premier League à 13h avec coup d’envoi à 14h05.

Les Roms reviennent en Serie A dimanche à domicile contre Crotone.

Quand et où se déroule la finale de la Ligue Europa?

La finale de la Ligue Europa aura lieu le mercredi 26 mai à la Gdansk Arena en Pologne. Le stade devait accueillir la finale de 2020, mais après le retard du tournoi en raison de Covid-19, la pièce maîtresse a eu lieu à Cologne, en Allemagne, alors que Séville battait l’Inter 3-2.