Ole Gunnar Solskjaer est prêt à vendre l’un des David de Gea ou Dean Henderson au mercato d’été.

Il vient avec les deux rivalisant pour le non. 1 maillot à Old Trafford.

De Gea est le gardien principal du club depuis son arrivée en 2011 et a continué à faire ses preuves comme l’un des meilleurs au monde.

Mais un certain nombre d’erreurs se sont glissées dans son jeu au cours des dernières saisons, devenant de plus en plus courantes.

Henderson a gravi les échelons à Manchester United et a impressionné les entraîneurs tout au long de son temps.

Il a passé deux saisons en prêt à Sheffield United pour aider son développement.

Au cours de ces années, Henderson était essentiel à leur promotion en Premier League et à leur survie, qui a vu les Blades terminer dans le top 10.

Cependant, depuis son retour à United, il a de nouveau dû prendre une place arrière avec Solskjaer gardant De Gea comme son homme préféré entre les bâtons.