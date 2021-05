Ole Gunnar Solskjaer présente la Ligue Europa comme le début du succès renouvelé de Manchester United

Ole Gunnar Solskjaer tentera de remporter son premier trophée en tant que manager de Manchester United lors de la finale de la Ligue Europa de mercredi contre Villarreal, convaincu que la victoire pourrait déclencher une autre série de succès soutenus à Old Trafford.

Le Norvégien, aujourd’hui âgé de 48 ans, restera à jamais dans les mémoires pour son défunt vainqueur contre le Bayern Munich lors de la finale de la Ligue des champions 1999, et Solskjaer est impatient de s’intégrer davantage dans la riche histoire du club.

Ayant aidé United à se classer successivement parmi les quatre premiers pour la première fois depuis qu’Alex Ferguson a pris sa retraite après le dernier titre du club en Premier League en 2013, Solskjaer espère maintenant mettre fin à leur attente de quatre ans pour l’argenterie à Gdansk.

«Vous ressentez toujours la pression de gagner des choses à Manchester United. Les progrès dans la ligue montrent les progrès. La prochaine étape est de remporter des trophées et des défis en Premier League également », a-t-il déclaré.

«Gagner un trophée peut vous donner de la confiance, mais cela peut vous donner envie de plus. Lorsque vous gagnez des choses, vous voulez simplement gagner plus, vous voulez ressentir à nouveau cette sensation de soulever des trophées.

« Je sais que mes joueurs croiront qu’ils peuvent gagner et que nous pouvons passer à de meilleures choses, mais quand vous aurez ce goût du premier, c’est un grand pas dans la bonne direction. »

Les quatre premières demi-finales de Solskjaer en tant que patron de United se sont soldées par une défaite, y compris une défaite 2-1 contre les éventuels champions, Séville, lors de la rénovation de la Ligue Europa de la saison dernière.

United s’est écrasé lors de la phase de groupes de la Ligue des champions cette saison malgré la victoire de trois de ses quatre premiers matchs, exerçant une pression sur Solskjaer alors que des rumeurs circulaient sur un éventuel transfert de Mauricio Pochettino.

Un retour de 10 points en neuf matches a permis à United de connaître son pire départ en championnat depuis 1986-87, mais, remarquablement, l’équipe de Solskjaer n’est devenue que la quatrième à traverser une campagne anglaise de haut niveau invaincue loin de chez elle.

‘Besoin de gagner’

Depuis le remplacement de Jose Mourinho en décembre 2018, l’amélioration progressive de United sous Solskjaer a permis au club de terminer sixième, troisième et, cette saison, deuxième de la Premier League.

«Nous travaillons ensemble depuis deux ans et demi maintenant et avons franchi une étape dans la finale après les quasi-accidents que nous avons eus. Se rendre en finale est une chose, mais quand on arrive en finale, il faut la gagner », a déclaré Solskjaer.

«Ces nuits où vous remportez le trophée, cela rassemble tout le monde, c’est une fête.

«Lorsque nous avons gagné en 1999, cela ne faisait pas de moi un meilleur joueur. Cela ne nous a pas fait de meilleurs joueurs individuellement, mais en tant que groupe, nous pensions que nous pouvions gagner plus de choses et nous avons confortablement gagné la ligue les prochaines saisons.

Seuls trois partants de la victoire 2-0 contre l’Ajax lors de la finale 2017 restent au club – Paul Pogba, Marcus Rashford et Juan Mata – avec United cherchant à terminer sa plus longue course sans trophée depuis les années 1980.

«Ce jeu est important pour nous. Nous sommes si près d’être une équipe capable de concourir et de remporter des trophées à chaque saison. Peut-être que gagner ce titre, cette Ligue Europa, peut nous donner ce petit coup de pouce dont nous avons besoin », a déclaré Rashford.

Solskjaer donnera au capitaine Harry Maguire jusqu’à la dernière séance d’entraînement de mardi pour prouver sa forme physique, bien que le défenseur anglais soit très peu susceptible de jouer après avoir endommagé les ligaments de la cheville il y a deux semaines.

Unai Emery, triple champion d’Europa League avec Séville qui a supervisé une série de 14 matches sans défaite en Europe avec Villarreal pour atteindre sa cinquième finale.

Les quatre rencontres précédentes entre United et Villarreal se sont terminées sans but. Un résultat similaire est tout à fait plausible en Pologne, mais cette fois, il y aura malgré tout un gagnant et un perdant.

«Ça va être spécial. Il faut être fier de pouvoir mener une équipe de Manchester United vers une finale », a déclaré Solskjaer.

«Ce fut un voyage fantastique et, comme on dit en norvégien, veien er målet (le but est le voyage). Ce n’est qu’une étape sur la voie du retour de notre Man United. »

