Ole Gunnar Solskjaer a refusé de discuter de l’avenir de Mino Raiola et n’a pas précisé s’il avait parlé à Paul Pogba des affirmations franches de son agent.

Le milieu de terrain de Manchester United est sorti du banc pour marquer, bien qu’en vain, lors de la défaite 3-2 de son équipe au RB Leipzig.

Mais la préparation de leur match à gagner en Ligue des champions a été dominée par l’avenir de leur signature de record.

Raiola est sorti et a dit que le temps de Pogba à Old Trafford était « fini » et a affirmé qu’il valait mieux qu’il soit vendu en janvier.

Ce n’est pas la première fois que l’agent s’exprime publiquement dans le but de fabriquer la sortie de son client de Manchester.

Solskjaer n’a pas voulu discuter des commentaires mais a éludé une conversation privée avec Pogba.

« Ce dont nous parlons en arrière-plan est autre chose », a-t-il déclaré.

« Je ne vais plus parler de l’agent de Paul. »