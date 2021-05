Ole Gunnar Solskjaer n’exclura pas que Man United signe un attaquant cet été

Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a refusé d’exclure la signature d’un attaquant cet été malgré la décision d’Edinson Cavani de rester à Old Trafford pendant une autre année.

Solskjaer a été interrogé sur ses projets pour la fenêtre de transfert après que des sources ont déclaré que l’avant-centre d’ESPN Tottenham, Harry Kane, était déterminé à quitter le club à la fin de la saison.

Cavani a signé une prolongation de contrat d’un an, mais Solskjaer dit qu’il pourrait y avoir de la place pour un autre attaquant dans son équipe.

« Bien sûr que je ne peux pas [rule out signing a striker]», a déclaré Solskjaer après le match nul 1-1 contre Fulham mardi.

« Ouais, Edi a signé mais combien de bons attaquants avons-nous eu dans ce club?

« Je ne peux pas dire que nous ne signons pas d’attaquant, bien sûr que non. Parce que nous nous dirigeons vers une meilleure équipe, nous sommes les trois premiers deux ans sur le rebond, mais pas où nous voulons être. »

« J’espère que nous nous retrouverons avec une équipe plus forte lorsque nous commencerons la saison prochaine et que nous serons plus cohérents pour défier celui qui nous attend. »

Des sources ont déclaré à ESPN que Kane cherchait à quitter Tottenham avec United, Manchester City et Chelsea tous intéressés, mais ont posé des questions sur l’avenir du capitaine anglais en particulier, Solskjaer ne serait pas tiré au sort.

« Je ne peux pas commenter les joueurs des autres équipes et ce qui est supposé et dit », a déclaré Solskjaer.

« Je veux montrer le respect que Tottenham mérite également de ne pas parler des joueurs des autres équipes. »

La préoccupation la plus immédiate pour Solskjaer est la forme physique de Harry Maguire, Scott McTominay et Fred avant la finale de la Ligue Europa contre Villarreal dans une semaine.

Maguire soigne une blessure au ligament de la cheville et malgré l’optimisme de Solskjaer, le défenseur anglais est toujours avec des béquilles et n’avait pas l’air à l’aise pour négocier les escaliers en se rendant à son siège dans les gradins. McTominay a été remplacé en seconde période contre Fulham après s’être blessé au genou et le partenaire du milieu de terrain central Fred a également reçu un coup.

McTominay et Fred devront être évalués et interrogés par la suite sur les chances de Maguire de faire face à Villarreal, Solskjaer a déclaré: « Cela semble difficile, disons-le comme ça. »