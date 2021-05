Ole Gunnar Solskjaer n’est pas à blâmer si Liverpool manque la Ligue des champions: Jurgen Klopp

Liverpool ne sera à blâmer que s’il ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine, a déclaré le manager Jurgen Klopp, bien que leur tâche soit rendue plus difficile par la victoire de Leicester City sur un Manchester United affaibli.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a effectué 10 changements pour la défaite 2-1 à domicile de mardi qui a permis à Leicester de neuf points d’avance sur Liverpool dans la bataille pour une place parmi les quatre premiers.

Solskjaer devrait rappeler ses habitués de la première équipe à domicile à Liverpool plus tard jeudi dans un match qui a été réorganisé en raison de manifestations de fans à Old Trafford il y a 10 jours.

Solskjaer était furieux après que la Premier League ait ordonné à United de jouer trois matches en cinq jours, mais Klopp a déclaré que le calendrier réorganisé avait également un effet d’entraînement pour d’autres clubs.

« L’explication de la Premier League était qu’aucune autre équipe ne devrait souffrir à cause de ce qui s’est passé à Manchester et cela n’a pas très bien fonctionné, un peu pour West Ham (United) et un peu pour Liverpool », a déclaré Klopp aux journalistes. .

«Mais si nous ne nous qualifions pas pour la Ligue des champions, ce n’est pas la faute de Solskjaer et de sa sélection d’équipe ou de la Premier League, c’est notre faute.

«Dans ce cas précis, je pense que cela aurait pu être fait différemment. Mais nous nous habituons de plus en plus à ce que les choses vont rarement en votre faveur ou dans votre direction. Il est simplement accepté tel quel. «

Liverpool est sixième avec 57 points après avoir disputé deux matchs de moins que Chelsea, quatrième (64). West Ham est cinquième avec 58 points après avoir joué un match de plus que l’équipe de Klopp.

