Ole Gunnar Solskjaer ne demandera pas l’aide de Sir Alex Ferguson si Manchester United est dans une bataille pour le titre dans la ligne droite.

L’amateur de courses de chevaux Ferguson sait tout sur le poste gagnant.

Mais Solskjaer insiste sur le fait qu’il est son propre homme à Old Trafford – et qu’il n’a plus besoin de sa main en tant que manager.

Solskjaer a déclaré: «J’ai probablement été influencé par Sir Alex par les 15 années où j’ai travaillé avec lui bien sûr, mais nous sommes des personnalités différentes.

«Je gère la manière dont je pense que c’est la bonne manière – je ne demande à personne comment je dois gérer. C’est probablement juste dans ma personnalité.

«J’ai adoré travailler et jouer sous le gaffer et j’ai évidemment beaucoup appris de lui. Mais cela fait un moment que nous n’avons pas eu de conversation et je ne lui ai pas demandé comment je devrais jouer celui-ci ou celui-là.

«Cela a été graduel depuis que je suis arrivé à Manchester United, je suis devenu cette personne. Ce n’est pas consciemment quelque chose que j’ai fait, c’est juste être moi-même.

United se dirige aujourd’hui vers West Brom, hanté par la relégation, afin de renforcer son défi face aux leaders de Manchester City après une seule victoire lors de leurs quatre derniers matchs de Premier League.