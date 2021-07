Ole Gunnar Solskjaer: Manchester United s’est brouillé dans les fenêtres précédentes, maintenant nous sommes bien placés | Actualités footballistiques

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’il « ne peut pas demander plus de soutien » à Manchester United après avoir obtenu à la fois Jadon Sancho et Raphael Varane au début de la fenêtre de transfert.

L’arrivée du défenseur du Real Madrid Varane devrait être confirmée dans les prochains jours, la deuxième signature majeure de United de l’été après le transfert de 73 millions de livres sterling de Sancho du Borussia Dortmund.

Et Solskjaer semblait à la fois soulagé et ravi d’avoir terminé l’essentiel des affaires de United avec deux semaines et demie avant le début de la saison, loin des saisons précédentes où le club s’était « brouillé » tard dans la fenêtre.

« Je pense, comme je l’ai déjà dit, que chaque manager serait heureux que les accords soient conclus de plus en plus tôt et cette année, nous avons réussi à régler les problèmes », a déclaré Solskjaer après le match nul 2-2 de mercredi contre Brentford devant de

30 000 fans à Old Trafford.

Manchester United a confirmé qu’un accord avait été conclu avec le Real Madrid pour signer Raphael Varane



« Je pense que les deux que nous avons vont faire une énorme différence pour nous, à la fois cette saison à court terme mais aussi à long terme.

« Raphael est à son apogée en tant que défenseur central. Il a le même âge qu’Harry (Maguire), un an de plus qu’Eric (Bailly) et quelques années de plus que Victor (Lindelof), donc là, j’ai un groupe fantastique de défenseurs centraux.

« Avec Jadon aussi, avec les jeunes attaquants que nous avons, c’est excitant. En tant que manager, vous ne pouvez pas demander plus de soutien lorsque vous avez ces deux là aussi tôt que nous.

















Solskjaer dit que Raphael Varane est un vainqueur éprouvé et Sir Alex Ferguson avait essayé de signer le défenseur central français lorsqu’il était en charge



« Nous nous sommes déjà précipités vers la fin de la fenêtre et maintenant je pense, je dois dire, que nous sommes en bonne position. La pré-saison est toujours difficile, cependant, dans une année de championnat, peu importe la pandémie avec la mise en quarantaine et l’isolement.

« Vous pouvez voir l’équipe ce soir, il y a encore beaucoup de jeunes. Tous ceux qui ont travaillé en pré-saison ont bien fait et maintenant ils arrivent goutte à goutte.

« Nous n’avons pas le temps de rattraper notre retard, donc les autres arrivent en retard et n’ont pas une bonne pré-saison ou ne sont pas en forme quand ils arrivent, ils pourraient avoir du mal à entrer dans l’équipe parce qu’aujourd’hui était très bonne performance. »

« Varane nous donne différentes manières de jouer »

Varane donne à Man Utd une « façon différente de jouer », déclare Solskjaer



Solskjaer pense que le vainqueur éprouvé Varane fera une « énorme différence » pour l’avenir de Manchester United.

Après avoir terminé deuxième de la Premier League et de la Ligue Europa la saison dernière, les géants d’Old Trafford ont fait des vagues sur le marché des transferts dans le but de ramener l’argenterie au club.

À propos de Varane, Solskjaer a déclaré: « Bien sûr, très heureux que nous ayons réussi à conclure un accord avec le Real Madrid. L’examen médical devrait, espérons-le, être OK et c’est un vainqueur éprouvé. C’est un joueur que nous suivons depuis de nombreuses années.

« Je sais que Sir Alex (Ferguson) était très, très proche de le signer, donc cette fois-ci, nous l’avons à l’autre bout de sa carrière.

« Il a prouvé tout au long de sa carrière qu’il était avant tout une bonne personne, professionnel et il a gagné ce qu’il y avait à gagner. Je suis très heureux d’avoir nos deux joueurs.

« Tout d’abord, le club fait preuve d’ambition avec l’un des jeunes attaquants les plus excitants du football mondial et l’un des défenseurs centraux les plus respectés au monde et l’un des défenseurs centraux les plus gagnants au monde.

« Avec lui, bien sûr, nous avons également différentes façons de jouer. Je peux voir différentes façons de jouer avec Raphael. J’ai hâte de le faire entrer. J’espère que nous pourrons régler cela dès que possible. »

‘Elanga électrique’ | « Donnez à Pereira le but de la saison maintenant ! »

Image:

Andreas Pereira a frappé une volée assez sublime pour Man Utd contre Brentford



Parlant du tirage au sort avec les nouveaux garçons de Premier League Brentford à Old Trafford, Solskjaer a félicité Andreas Pereira pour sa frappe merveilleuse en deuxième mi-temps, ainsi qu’Anthony Elanga, 19 ans, dont la belle frappe a marqué deux buts lors de ses deux derniers matchs en pré-saison.

« Nous pourrions simplement remettre [goal of the season] dehors maintenant! », a-t-il dit MUTV. « Ce hit était juste hors de ce monde. Je pensais » prends une touche ! » mais il est habile et Andreas a de la technique.

« Le premier but était de superbes passes, combinaisons et une superbe volée d’Anthony (Elanga), qui s’améliore et s’améliore de plus en plus. Le garçon est électrique, son énergie, son enthousiasme, il s’amuse vraiment.

« Il s’est fait le monde du bien. Nous savons que c’est un bon joueur, un bon garçon, il travaille si dur, il est toujours souriant et brillant, et il demande quoi faire de plus. Il a faim de s’améliorer et de s’améliorer, il peut jouer large à droite, large à gauche, à l’avant, n’importe où, donc il va être un atout.

« J’ai particulièrement apprécié la première mi-temps, nous avons joué un bon jeu de combinaison, à travers les lignes, et nous avons bien défendu à l’intérieur de la surface. Une partie du football était magnifique. C’était un bon but de leur part, pour être juste, mais ils ne l’ont pas fait J’ai beaucoup d’autres, donc très satisfait de la première mi-temps.

« En deuxième mi-temps, toujours une pré-saison avec beaucoup de changements, ce sera un peu plus désordonné, le tempo n’était pas aussi bon, le rythme n’était pas aussi bon, mais j’ai ressenti un grand pas en avant. »

Varane est-il la pièce manquante du puzzle de Man Utd ?

Les fans de Manchester United sont naturellement ravis de l’arrivée imminente de Raphael Varane du Real Madrid, bien que le club n’aurait pas eu besoin de dépenser plus de 40 millions de livres sterling pour le défenseur si Sir Alex Ferguson avait réussi à attirer le Français à Old Trafford il y a dix ans.

Un jeune Varane commençait à attirer l’attention des gens lors de sa première campagne avec Lens en 2010/11, y compris celle de l’éclaireur français de United à l’époque, David Friio, qui est devenu un habitué des derniers mois du joueur au stade Bollaert-Delelis.

Varane, qui vient d’avoir 18 ans, n’a peut-être pas pu sauver Lens de la relégation de Ligue 1 cette saison-là, mais cela n’a pas dérangé Ferguson, qui a connu une future star mondiale quand il en a vu une.

Malheureusement pour l’Ecossais, il n’était pas le seul à surveiller Varane et avec le manager de United en route vers le nord de la France pour signer le défenseur central, le nouveau conseiller spécial du Real Madrid a appris la rencontre et est rapidement intervenu.

Un appel téléphonique de Zinedine Zidane était tout ce qu’il fallait pour que Varane se retrouve à Madrid, pas à Manchester cet été-là, avec Un