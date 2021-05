Ole Gunnar Solskjaer: Le patron de Man Utd dit que sa priorité est envers le club au milieu d’un possible contrecoup de Liverpool sur la sélection de l’équipe | Actualités du football

Ole Gunnar Solskjaer a insisté sur le fait que sa priorité allait à Manchester United et à ses fans alors qu’il rejetait les craintes d’une réaction violente de Liverpool sur sa sélection d’équipe affaiblie lors de la défaite de la Premier League contre Leicester.

Un United très modifié a perdu 2-1 à Old Trafford mardi alors que les Foxes remontaient à la troisième place, le buteur Mason Greenwood étant le seul joueur à conserver son rôle de départ après la victoire en championnat à Aston Villa dimanche.

United accueille Liverpool pour son quatrième match en huit jours jeudi, en direct sur Sky Sports, avec l’équipe de Jurgen Klopp à sept points de la qualification de la Ligue des champions et quatre matchs à jouer dans leur saison.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était prêt à une réaction des supporters de Liverpool et de Jurgen Klopp, Solskjaer a déclaré: « Mon travail est pour Manchester United et je m’inquiète pour les fans de Manchester United.

« Ce qu’ils pensent de mon équipe, ce qu’ils veulent de mon équipe et que nous nous unissions et montrons ce qu’est Manchester United. »

Jeudi 13 mai 20h00



Coup d’envoi à 20h15





La défaite a confirmé Manchester City en tant que champion de la Premier League et a également mis fin à la série invaincue de 14 matches de United en championnat, qui a commencé après la défaite surprise à domicile contre Sheffield United le 27 janvier.

Malgré le résultat, Solskjaer a déclaré que plusieurs de sa formation de départ, qui comprenait des débuts en Premier League pour Amad Diallo et Anthony Elanga, avaient déclaré être impliqués contre Liverpool.

« Il y aura des changements de parcours, mais beaucoup de joueurs qui ont joué ce soir ont très bien fait, donc ils sont en lice », a ajouté le Norvégien.

« Il s’agit de gérer l’équipe maintenant, de créer une dynamique, de renforcer la confiance, de s’assurer que nous obtenons suffisamment de points pour prendre la deuxième place. [in the Premier League] et en s’assurant que nous allons dans le [Europa League] final en toute confiance. «

















3:02



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire 2-1 de Leicester contre Manchester United en Premier League



Ole « espère » que Maguire sera en forme pour la finale de la Ligue Europa

Image:

Harry Maguire manquera les trois derniers matchs de Premier League de la campagne de United



Harry Maguire ratera le reste de la saison de championnat après que United ait confirmé mardi que le défenseur avait subi des blessures aux ligaments de la cheville lors de la victoire du week-end contre Aston Villa.

Le capitaine de United est un doute sur les blessures pour la finale de la Ligue Europa contre Villarreal le 26 mai, avec Solskjaer « espoir » que le joueur de 28 ans, auparavant omniprésent dans la ligue, sera digne de la pièce maîtresse à Gdansk.

Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que l’Anglais Maguire veuille prouver sa forme physique avant les Euros de cet été, Solskjaer a répondu: « Vous essayez toujours de vous occuper des joueurs à long terme.

« S’il est en forme, il jouera pour nous, s’il ne l’est pas, il ne le fera pas, mais nous espérons qu’il sera prêt et s’il est prêt pour nous, il sera probablement prêt pour l’Euro. »

Ole est heureux de conserver Cavani la saison prochaine

Pendant ce temps, Solskjaer est enthousiasmé par ce qu’Edinson Cavani peut fournir à Old Trafford la saison prochaine après avoir signé une prolongation de contrat d’un an jusqu’en juin 2020 lundi.

« Nous avons vu ces derniers mois ce à quoi nous pouvons nous attendre et ce que nous attendions de lui », a déclaré le Norvégien.

















14h30



Gary Neville estime que l’annonce qu’Edinson Cavani a convenu d’une prolongation de contrat d’un an à Man Utd est « massive » et il analyse l’impact de l’attaquant sur les Red Devils cette saison.



« La saison prochaine, il sera prêt, il sera en forme lors de la pré-saison.

« L’année dernière, il a eu sept mois sans jouer au football à rattraper et ce n’est pas facile. Il a eu quelques problèmes à cause de cela.

« Il arrive tous les jours pour tout faire correctement. Les garçons le regarderont. Il nous donne une position de n ° 9. Je ne sais pas combien de matchs nous allons sortir de lui, mais bien sûr, il est l’un des meilleurs n ° 9. dans le monde en ce moment. «