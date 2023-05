Ole Gunnar Solskjaer: J’ai dit à Manchester United de signer Erling Haaland pour 4 millions de livres sterling

Ole Gunnar Solskjaer a frappé l’ancien club de Manchester United pour ne pas avoir suivi ses conseils et signé Erling Haaland pour un prix réduit de 4 millions de livres sterling.

Solskjaer était l’entraîneur de Haaland du côté norvégien de Molde et a recommandé le jeune attaquant à United à l’époque, mais aucun mouvement n’a été matérialisé et Haaland bat maintenant des records à travers la ville de Manchester City.

S’exprimant lors d’une soirée avec Ole Gunnar Solskjaer,rapporté par The Athletic (s’ouvre dans un nouvel onglet)le Norvégien a révélé que United avait raté la signature de Haaland pour seulement 4 millions de livres sterling.

« J’ai pris contact avec United parce que nous avions cet attaquant talentueux qu’ils auraient dû avoir », a-t-il déclaré.

« Mais ils n’ont pas écouté, malheureusement. Quatre millions, j’ai demandé. Mais ils ne l’ont jamais signé. Quatre millions ! Ne demandez pas [where he is now]. Il est trop bon ! »

Solskjaer a également appelé la famille Glazer à imposer une prise de contrôle, affirmant que les installations avaient été autorisées à se dégrader et affirmant que United « doit rattraper les autres équipes ».

« Cela doit être fait », a-t-il déclaré. « Old Trafford est négligé. Le terrain d’entraînement a été négligé. Nous devons rattraper les autres équipes. »